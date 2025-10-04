október 4., szombat

Postabontás

Wald Kata
Hány bejelentés kell a macskatetem elszállíttatásához?!

Elhullott állatokat gyakran látni az utakon szerintem nagyon sokan nem is tudják, hogy mit kell tenni, ha véletlenül elütnek egy kutyát, macskát, rókát, stb. A legtöbben csak elhajtanak a tetem mellett, az állati maradvány van, hogy napokig az úttesten hever. 

A hétvégén sajnos én is megtapasztaltam, hogy mennyire nem egyszerű megoldani egy ilyen helyzetet. A házunk előtt egy macskatetemre lettem figyelmes. Mivel nem volt eddig semmilyen tapasztalatom, nem is tudtam, hogy mit kell tenni ilyen esetben. Az interneten kezdetem el kutakodni és viszonylag hamar rátaláltam a megoldásra: az állati hulladékbegyűjtő állomást kell hívni. Ezt meg is tettem, közöltem, hogy egy macskatetem hever a házunk elő, kértem, hogy szállítsák el. Erre az volt a válasz, hogy rendben, ha több bejelentés is érkezik, akkor intézkednek. Nem értem: ha több telefonszámról hívom őket, akkor súlyosabbnak tűnik a probléma?!

Név és cím a szerkesztőségben 

