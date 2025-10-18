október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Postabontás

1 órája

Balesetveszélyes ez a pécsi út – a bringások és gyalogosok is veszélyben vannak!

Címkék#roller#Hungária út#belváros#járda#kerékpár

Wald Kata
Balesetveszélyes ez a pécsi út – a bringások és gyalogosok is veszélyben vannak!

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Ground Picture

A Hungária úton mindenképp szükséges és indokolt lenne egy kerékpársáv kialakítása. Rengeteg fiatal bringázik itt, reggelente sorban mennek egymás mögött, gondolom az egyetemre. Ez nem is lenne baj, a belváros felé tartó irányban azonban előszeretettel használják a járdát a bringások. Az út mentén végig autók parkolnak, gyanítom, hogy azok mellett már nem férnek el az úton, ezért érzik biztonságosabbnak a járdát. A gyalogosoknak viszont ez egyáltalán nem kedvez. Ráadásul szerintem nem is szabályos a járdán kerekezni. A Ferencesek utcájában  pedig megfigyeltem, hogy a rollerrel és biciklivel közlekedők az út közepét használják előszeretettel - oda is fel lehetne festeni egy kerékpársávot. 

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu