Balesetveszélyes ez a pécsi út – a bringások és gyalogosok is veszélyben vannak!

A Hungária úton mindenképp szükséges és indokolt lenne egy kerékpársáv kialakítása. Rengeteg fiatal bringázik itt, reggelente sorban mennek egymás mögött, gondolom az egyetemre. Ez nem is lenne baj, a belváros felé tartó irányban azonban előszeretettel használják a járdát a bringások. Az út mentén végig autók parkolnak, gyanítom, hogy azok mellett már nem férnek el az úton, ezért érzik biztonságosabbnak a járdát. A gyalogosoknak viszont ez egyáltalán nem kedvez. Ráadásul szerintem nem is szabályos a járdán kerekezni. A Ferencesek utcájában pedig megfigyeltem, hogy a rollerrel és biciklivel közlekedők az út közepét használják előszeretettel - oda is fel lehetne festeni egy kerékpársávot.

