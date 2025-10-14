október 14., kedd

Postabontás

3 órája

Bevágott a kamion elé az autós, el kell venni a jogsiját – fakadt ki olvasónk

A közlekedési ámokfutók jogosítványát el kellene venni. A kamion elé hirtelen bevágó autós például ebbe a kategóriába tartozik - osztotta meg véleményét olvasónk.

Wald Kata

Olvasom a BAMA oldalán, hogy a sok tudományos munkatárs azon vitatkozik, hogy a kamion elé bevágó autós helyesen cselekedett -e, avagy sem. Sajnos az a félelmem, hogy a vita a KRESZ-t ismerők és annak szabályai szerint közlekedők és a szabályokat kevésbé ismerő és betartó könnyűlovasság között zajlik. Sajnálatos, hogy a rendőrség az esetről nem reagált nyilvánosan. Egyes ilyen esetekben az szokott lenni a hivatalos szerv részérő a válasz, hogy nem érkezett feljelentés. Én úgy gondolom, hogy a felvétel alapján három szabályt szegett meg a személygépkocsi vezetője.

kamion közlekedés
Ha valaki hirtelen bevág egy kamion elé, az közlekedési ámokfutó, és nagyon komoly bírságot érdemel - hangsúlyozza olvasónk

Egyrészt elkövette a gyorshajtás, valamint a szabálytalan sávváltás szabálysértését, valamint megvalósította a közúti veszélyeztetést. Emberünk valószínűleg a notórius szabályszegő és gyorshajtók közé tartozhat, mert azon a rövid távon, egy gyorsuló gépjármű mellett, csak a megengedett sebesség túllépésével lehet elhaladni. Mivel a besorolás a sáv közvetlen végénél történt, ezért a kamion valószínűleg a megengedett sebességgel közlekedhetett, vagy annak közelében. Egyébként, a gyorshajtás, egyértelműen bizonyítható a kamion tachográfja alapján.

A besorolás olyan nagy sebességgel és az utolsó pillanatban történt meg, hogy egy kevésbé rutinos vezető akár el is ránthatta volna a kormányt és akkor a kamion a szembe közlekedőkkel ütközhetett volna. Egy ekkora súlyú gépjárművet, az ilyen váratlan helyzetek esetében nagyon nehéz lefékezni, valamint azt is figyelembe kellene venni, hogy a nagysúlyú jármű felfelé haladt, tehát egy erős fékezés után nehezebben indult volna újra el. 

A kamion elé bevágni életveszélyes manőver

A kamion vezetője nem volt köteles beengedni a mellette haladó jármű vezetőjét, mert ezen a helyszínen nincs tábla kihelyezve, ami a besorolás segítését szabályozza. A két gépjármű fizikai tulajdonságait is figyelembe véve, mindenképpen a személygépkocsi vezetője hibáztatható, a veszélyes forgalmi szituáció létrehozásában. Véleményem szerint az ilyen agresszív vezetőt meg kell bírságolni és vizsgálni kell a vezetésre való képességét, illetve a vezetésre való alkalmasságát. Valamint egy határozott idejű vezetői engedély bevonását is javasolnám olyan időre, amely után egy ismételt vizsgára kellene mennie az illetőnek. Az ilyen, és a hozzá hasonló közlekedési ámokfutók miatt történnek a balesetek, jó lenne, ha a rendőrség a felvétel alapján eljárást indítana az elkövetővel szemben. Valamint nyilvánosan nyilatkozna a szankció mértékéről a hasonlóan gondolkodó és közlekedők tanulságára.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

