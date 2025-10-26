október 26., vasárnap

Új módszerrel „dolgoznak"

2 órája

Kéregető hadjárat a hipermarketeknél – így húzzák le a jóhiszemű vásárlókat

Új módszert alkalmaznak a kéregetők, ám felmerülhet a gyanú, vajon átverésről lehet-e szó? Olvasói levelet közlünk.

Wald Kata
Kéregető hadjárat a hipermarketeknél – így húzzák le a jóhiszemű vásárlókat

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Fotó: PeopleImages

A nagyobb áruházak parkolóiban régebben nagyon sok volt a kéregető - nem lehetett úgy kipakolni a bevásárlókocsiból az autó csomagtartójába, hogy ne jött volna oda pénzt, vagy ételt kérni valaki. Aztán egy jó ideje megszűnni látszik ez a jelenség - csak arra tudok gondolni, hogy az áruházak biztonsági őrei léptek fel határozottan, ami aztán távol tartotta a kéregetőket. Nem nagyon tudok azonban mit kezdeni az újabban egyre gyakrabban látott kéregetési módszerrel: fiatalember áll a hipermarket bejárati ajtajánál, és mindenkinek, aki belépne az ajtón elmondja, hogy éhes, és elfogad bármilyen élelmet. Sőt, még meg is mondja, hogy pontosan mit szeretne: kenyeret, felvágottat, stb. És nagyon jól működik a módszer: hatalmas, dugig tömött bevásárlószatyorral távozott a fiatalember a parkolóból épp akkor, amikor én is kifelé mentem. Van egy olyan érzésem, hogy ez inkább átverés, semmint valódi szükséghelyzet miatti kéregetés. 

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

