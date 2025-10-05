A biciklis átesett a motorháztetőn – a vétlen autós járt rosszul a kerékpáros miatt

Egy kereszteződésnél a napokban egy hölgy elütött egy szabálytalanul az elsőbbségadás kötelező táblát figyelmen kívül hagyó szír származású egyetemista kerékpárost. Az elütött kerékpáros a hölgy autójának motorháztetejéről úgy esett le, hogy az én autóm bal oldalának csapódott nagy erővel. Természetesen az autó bal oldala rendesen megsérült, ráadásul a gépjármű még garanciális, csak szakszervizben javítható. A hatóság kiállította a szükséges iratot a biztosító részére, számomra. Remélhetőleg nem kell még plusz költséget fizetnem a kár után, mert ezt kénytelen leszek a balesetet okozó fiatalemberre terhelni.

A hallgatóknak, főként a kerékpárral közlekedőknek külön KRESZ tanfolyamot tarthatna az egyetem, véli olvasónk

A kerékpárral közlekedő külföldi diákok lehet, hogy nem ismerik a KRESZ-t?!

Az egyetemeknek, főiskoláknak az olyan országokból származó diákoknak kellene biztosítani a KRESZ oktatást is - különös tekintettel a kerékpár, az elektromos roller használatára -, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő. Mert egyes külföldi országokban a közlekedési szabályok betartása a nullával egyenlő. A táblák viszont nemzetköziek. Még egy fontos dolog: az utánajárás, a biztosító, a szakszerviz intézése, a kárfelmérés, stb. ez mind, mind sok idő, és ez a vétlen autóst terheli. A kereszteződéseknél mit ír elő a KRESZ? Azt, hogy úgy kell megközelíteni, olyan sebességgel, hogy elkerülhető legyen a baleset, és ha szükséges, akkor le kell mondani az elsőbbségről. A szír tolmács a kerékpárosnak megelőlegezte a hölgy betört szélvédőjének az árát és átadott a javításra 100 ezer forintot, ami fedezi a kárát. Nekem remélem a hatóság által adott igazolás által a hölgy biztosítója fizeti a káromat, de akkor is, az autóm mostantól már sérült autó!

