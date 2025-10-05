október 5., vasárnap

Aurél névnap

13°
+17
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Postabontás

1 órája

A biciklis átesett a motorháztetőn – a vétlen autós járt rosszul a kerékpáros miatt

Címkék#egyetemista#kerékpáros#Pécs#hölgy#motorháztető#kár

A balesetnek sokszor a vétlen fél issza meg a levét. Így történt ez a közelmúltban Pécsett történt kerékpáros baleset kapcsán is, osztotta meg tapasztalatait olvasónk.

Wald Kata
A biciklis átesett a motorháztetőn – a vétlen autós járt rosszul a kerékpáros miatt

A kép illusztráció

Forrás: MW

Fotó: TÓTH IMRE

Egy kereszteződésnél a napokban egy hölgy elütött egy szabálytalanul az elsőbbségadás kötelező táblát figyelmen kívül hagyó szír származású egyetemista kerékpárost. Az elütött kerékpáros a hölgy autójának motorháztetejéről úgy esett le, hogy az én autóm bal oldalának csapódott nagy erővel. Természetesen az autó bal oldala rendesen megsérült, ráadásul a gépjármű még garanciális, csak szakszervizben javítható. A hatóság kiállította a szükséges iratot a biztosító részére, számomra. Remélhetőleg nem kell még plusz költséget fizetnem a kár után, mert ezt kénytelen leszek a balesetet okozó fiatalemberre terhelni.

kerékpár baleset KRESZ
A hallgatóknak, főként a kerékpárral közlekedőknek külön KRESZ tanfolyamot tarthatna az egyetem, véli olvasónk

 

A kerékpárral közlekedő külföldi diákok lehet, hogy nem ismerik a KRESZ-t?! 

Az egyetemeknek, főiskoláknak az olyan országokból származó diákoknak kellene biztosítani a KRESZ oktatást is - különös tekintettel a kerékpár, az elektromos roller használatára -, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő. Mert egyes külföldi országokban a közlekedési szabályok betartása a nullával egyenlő. A táblák viszont nemzetköziek. Még egy fontos dolog: az utánajárás, a biztosító, a szakszerviz intézése, a kárfelmérés, stb. ez mind, mind sok idő, és ez a vétlen autóst terheli. A kereszteződéseknél mit ír elő a KRESZ? Azt, hogy úgy kell megközelíteni, olyan sebességgel, hogy elkerülhető legyen a baleset, és ha szükséges, akkor le kell mondani az elsőbbségről. A szír tolmács a kerékpárosnak megelőlegezte a hölgy betört szélvédőjének az árát és átadott a javításra 100 ezer forintot, ami fedezi a kárát. Nekem remélem a hatóság által adott igazolás által a hölgy biztosítója fizeti a káromat, de akkor is, az autóm mostantól már sérült autó!

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu