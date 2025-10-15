október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+18
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Postabontás

1 órája

Két hete rothad a hatalmas szeméthegy Pécs belvárosában

Címkék#probléma#szeméthalom#Pécs#hivatal

Bama.hu

Az Ágoston téren nagyjából két hete rothad a hatalmas szemétkupac. Többször is próbáltam bejelentést tenni a pécsi polgármesteri hivatalnál, csak mindenki, akivel beszéltem, máshoz irányított, azzal a címszóval, hogy nem hozzá tartozik. A Biokom a vonatkozó rendelet alapján nem fogja elszállítani ezt a hatalmas kupac szemetet, ami nagyon komoly probléma. Ki és mikor fogja vajon elvinni innen ezt a szeméthalmot? Boldog vagyok, hogy ilyen sok nem dolgozó ügyintézőt fizet Pécs – senkinek semmi dolga.

Két hete ez a látvány fogadja az Ágoston térre érkezőket. 
Forrás: MW

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu