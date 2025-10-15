Postabontás
Két hete rothad a hatalmas szeméthegy Pécs belvárosában
Az Ágoston téren nagyjából két hete rothad a hatalmas szemétkupac. Többször is próbáltam bejelentést tenni a pécsi polgármesteri hivatalnál, csak mindenki, akivel beszéltem, máshoz irányított, azzal a címszóval, hogy nem hozzá tartozik. A Biokom a vonatkozó rendelet alapján nem fogja elszállítani ezt a hatalmas kupac szemetet, ami nagyon komoly probléma. Ki és mikor fogja vajon elvinni innen ezt a szeméthalmot? Boldog vagyok, hogy ilyen sok nem dolgozó ügyintézőt fizet Pécs – senkinek semmi dolga.
