Komoly károkat okoz a szomszéd telkéről átlógó fa – nincs megoldás?!

Wald Kata
Képünk illusztráció

A kerítés építésének szabályairól szóló cikket nagy érdeklődéssel olvastam. Egy fontos kérdés fogalmazódott meg bennem ezzel kapcsolatban: a kerítés mellé ültetett növények telepítésére vajon milyen szabályok vonatkoznak? Kérdezem ezt azért, mert az én szomszédom több fát is ültetett közvetlenül a két telket elválasztó drótkerítés mellé. És ezek a fák természetesen nőnek, és idővel átlógnak az én udvaromba. Megrongálva azt a kerítést, amit én építtettem.  

Sokszor látni azt is, hogy háztetőkre lóg rá a szomszéd telkéről a fa – ezekkel mit lehet kezdni? Voltam már én is olyan helyzetben, hogy az én telkemre ültetett gyümölcsfa lógott át a szomszéd háza közelébe, de én minden évben a fát visszametszettem, sőt, a szomszéd ereszét is kitakarítottam. Ez lenne az elvárható mindenkitől! 

