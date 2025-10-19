3 órája
Komoly károkat okoz a szomszéd telkéről átlógó fa – nincs megoldás?!
Képünk illusztráció
A kerítés építésének szabályairól szóló cikket nagy érdeklődéssel olvastam. Egy fontos kérdés fogalmazódott meg bennem ezzel kapcsolatban: a kerítés mellé ültetett növények telepítésére vajon milyen szabályok vonatkoznak? Kérdezem ezt azért, mert az én szomszédom több fát is ültetett közvetlenül a két telket elválasztó drótkerítés mellé. És ezek a fák természetesen nőnek, és idővel átlógnak az én udvaromba. Megrongálva azt a kerítést, amit én építtettem.
Apró betűs csapda a kasszánál – így verik át a nyugdíjasokat az utalványokkal
Sokszor látni azt is, hogy háztetőkre lóg rá a szomszéd telkéről a fa – ezekkel mit lehet kezdni? Voltam már én is olyan helyzetben, hogy az én telkemre ültetett gyümölcsfa lógott át a szomszéd háza közelébe, de én minden évben a fát visszametszettem, sőt, a szomszéd ereszét is kitakarítottam. Ez lenne az elvárható mindenkitől!
Név és cím a szerkesztőségben
Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.