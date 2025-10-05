október 5., vasárnap

Betilthatják a közösségi médiát 16 év alatt? Más országban már meglépték ezt

A görög példát hazánk is követhetné. A közösségi média használatát meg kellene tiltani a 16 év alattiak számára - véli olvasónk.

Wald Kata
Fotó: MW

Felkaptam a fejem a hírre, amikor azt hallottam a rádióban, hogy az unió országai közül elsőként Görögországban betiltják a közösségi médiához való hozzáférését a 16 év alattiak számára. A hírek szerint ezt már október végétől be is vezetik. Nem tudom, hogy az adott országban élők erről hogyan vélekednek, de én biztos, hogy nagyon örülnék a helyükben. Ráadásul nem csak a közösségi média elérését teszik a gyerekek számára lehetetlenné, hanem a szerencsejátékkal, dohánytermékek, alkohol vagy pornográf tartalmak terjesztésével foglalkozó weboldalakét is. Én nagyon remélem, hogy idővel minden uniós ország, így hazánk is követni fogja a görög példát. 

közösségi média görög
A közösségi média használatát hazánkban is meg kellene tiltani a 16 év alattiak számára - véli olvasónk
Fotó: Török János

A közösségi média rossz hatással van a gyerekekre

Számtalan kutatás bizonyítja, hogy a gyerekekre a közösségi média mennyire rossz hatással van, és a mindennapi életben is ezt látni - elég csak a különböző online közösségi csatornákon terjedő életveszélyes kihívásokra gondolni. Vagy arra, hogy az emberi kapcsolataik a gyerekeknek hogyan alakulnak. Online tartják a kapcsolatot még a barátaikkal is, ahelyett, hogy találkoznának egymással. Amikor meg találkoznak esetleg, akkor is a telefonjukat bújják. Ennek vethet véget a példaértékű görög szabályozás, reményeim szerint. És az ottani pozitív tapasztalatok vélhetően több más országot is arra buzdítanak majd, hogy ilyen szabály bevezetésével óvják meg a gyerekeket a személyiségfejlődésükre káros tartalmaktól, interakcióktól. Nagyon sok veszélytől védi meg a szabályozás a 16 év alattiakat. 

