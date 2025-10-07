Rettegésben él egy baranyai falu – senki sem mer szembeszállni a rémmel

Elképedve olvasom a Bamán, hogy Vajszlón, az egész település nem bír megoldani egy kutyával kapcsolatos problémát. Lassan közröhej tárgyává válik a település. Felmerül szabálysértési ügy, amit "veszélyeztetés kutyával" néven definiál a szabálysértési törvény. A kutya tulajdonosát, a büntetéseken kívül kötelezni kellet volna, hogy egy beton alapú és vasráccsal ellátott oldalú, biztonságosan zárható kennelt építsen. Amennyiben erre nem hajlandó, akkor a folyamatos szabálysértés tárgyát, úgy tudom, a kutyát el lehet és kell kobozni.

Hónapok óta rettegésben tatja a falut a nagytestű kutya.

Ha a kutya súlyos sérülést okoz, ki lesz a felelős?!

Egyre több helybéli aggodalommal figyeli, hogy a településen élő, agresszív viselkedésű kutya ügye hosszú ideje megoldatlan maradt. Sokan értetlenül állnak az előtt, hogy miközben más esetekben a hatóságok gyorsan lépnek, ebben az ügyben miért nem sikerül tartós megoldást találni a közbiztonság érdekében.

A lakók attól tartanak, hogy csak akkor történik érdemi intézkedés, ha már komolyabb baj következik be. Többen úgy érzik, az illetékes hatóságoknak nagyobb felelősséggel kellene kezelniük az ügyet, és megnyugtató választ adniuk a közösség biztonságát féltő emberek kérdéseire.

Sokan azt is hiányolják, hogy a kutya tulajdonosa nem mutat elég együttműködést a probléma rendezésében. A helyiek szerint egy közösséghez való tartozás felelősséggel jár, és mindenki érdeke az, hogy békében, biztonságban élhessen.

A település lakói abban bíznak, hogy mielőbb megszületik a minden fél számára elfogadható megoldás, mielőtt nagyobb baj történne.

