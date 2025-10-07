október 7., kedd

Rettegésben él egy baranyai falu – senki sem mer szembeszállni a rémmel

Címkék#hatalom#társtettes#Vajszló#beton

Hónapok óta rettegnek a vajszlóiak. Egy nagytestű kutya tartja rettegésben a falut, és senki nem tesz semmit ellene - háborog olvasónk.

Wald Kata

Elképedve olvasom a Bamán, hogy Vajszlón, az egész település nem bír megoldani egy kutyával kapcsolatos problémát. Lassan közröhej tárgyává válik a település valamennyi tesze-tosza hatalmon lévő személye. Azt a bürokratikus, aktatologató magatartást, amit ezek az emberek tanúsítanak, inkább büntetni kellene, mert társtettesek egy szabálysértési ügyben, amit "veszélyeztetés kutyával" néven definiál a szabálysértési törvény. A kutya tulajdonosát, a büntetéseken kívül kötelezni kellet volna, hogy egy beton alapú és vasráccsal ellátott oldalú, biztonságosan zárható kennelt építsen. Amennyiben erre nem hajlandó, akkor a folyamatos szabálysértés tárgyát, a kutyát el lehet és kell kobozni.

kutya falu veszély
Hónapok óta rettegésben tatja a falut a nagytestű kutya.

Ha a kutya súlyos sérülést okoz, ki lesz a felelős?!

Egy bűnelkövetőt pillanatok alatt be tudnak rakni a rácsok mögé, egy kutyával nem képesek ezt hosszú ideje megtenni. A polgármester, a jegyző és az egyéb hatóság képviselői vajon mit tennének, ha a kutya valóban megtámadna valakit, súlyos sérülést, netán halált okozva neki?! Melyikük fog a tulajdonos mellé beülni a jól megérdemelt rácsok mögé? Melyikük, hogy számolna el a lelkiismeretével?

Arra pedig különösen kíváncsi lennék, hogy a kutya tulajdonosa, kinek a barátja, ki fia borja, hogy ennyire nem mernek ellene fellépni a hatóságok. Arról nem beszélve, hogy a tulajdonos jellemére is kíváncsi lennék, mert egy lelkiismeretes ember a közösség védelme érdekében régen eltávolította volna a kutyáját a településről. Én nem szeretnék a helyében lenni, mert ő a település lakóinak szemében ellenség, aki részben terrorizálja a lakókat, részben semmibe veszi őket. Bármit megtehet addig, ameddig nagyobb baj nem lesz, utána meg majd mentegetni fogják azok, akik eddig védték, mert a felelősség a védők fejére is vissza fog hullani. Én, személy szerint üzenem a tulajdonosnak, hogy gondolkodjon el a magatartásán és nagyon szégyellje magát, a közösség ellen tanúsított magatartása miatt. Ha egyedül nem bírja el a szégyen súlyát, akkor osszon belőle az illetékeseknek is.

