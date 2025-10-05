október 5., vasárnap

Meglepő levelet kaptak a szomszédok az iskolától – ilyenre nem számított senki

Meglepő levelet kaptak a szomszédok az iskolától – ilyenre nem számított senki

Példás figyelmességről tett tanúbizonyságot az otthonunk közelében működő iskola. Családi napot rendeznek a hétvégén, amiről írásban a következő tájékoztatást küldték: 

Kedves Szomszédaink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánkban az évente megrendezésre kerülő családi napra kerül sor szombaton 9 és 15 óra között. A nap folyamán sok-sok zene, játék és jókedv tölti majd be az udvart. Este 19 és 21 óra között diákjaink örömére suli-diszkót tartunk, ami szintén egy kis zenével és vidám hangulattal jár majd. Köszönjük türelmüket és megértésüket!

 A levelet az iskola igazgatója és a diákönkormányzat elnöke írta alá. Példaértékűnek tartom az előzetes tájékoztatást. Nagyon jól esik a figyelmesség! Köszönjük! 

