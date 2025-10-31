Miért kell a szemétledobókat megszüntetni? Háborog olvasónk

október 31., péntek

Wald Kata
Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Fotó: Maksim Safaniuk

Sorra szüntetik meg a szemétledobókat a tárasházakban. A Péchy Blanka téren aktuálisan ez öt épületet érint. Többen is vagyunk, akik tiltakozunk ez ellen, és ragaszkodnánk a szemétledobóhoz. Mert kényelmes megoldás, főleg az idősebbeknek. Hiszen nem kell leszaladgálni folyamatosan a szeméttel. Szeretném megtudni, hogy van -e bármilyen jogszabály, ami előírná azt, hogy a szemétledobókat fel kell számolni. Én úgy gondolom, hogy ez csak annak jó, aki  a munkát elvégzi, mert több százezer forintba kerül egy ilyen "beavatkozás". Sokan gondoljuk úgy, hogy teljesen felesleges ilyen dologra költeni a ház pénzét. Ráadásul, ha nem lesz szemétledobónk, akkor a lift használata lesz gyakoribb, ami a költségeinket csak tovább növeli. Ismerek olyan épületet, ahol már régebben tárolóhelyiségeket alakítottak ki a szemétledobó helyén - ezek azonban, mint később kiderült, tűzvédelmi szempontok miatt nem használhatók. Akkor meg mi értelme?!  

Név és cím a szerkesztőségben

