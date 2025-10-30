október 30., csütörtök

Nem jó ez így: az idősek elesnek az akciós áraktól!

Pár évvel ezelőtt az egyik kedvenc időtöltésem volt az akciós újságok böngészése. Nyugdíjas vagyok több mint tíz éve, bőven van időm, hogy megnézzem, hol mi olcsóbb, és aszerint vásároljak. Sajnos azonban ezt ma már nem tudom megtenni, mert az akciós újságok az online térbe költöztek. Illetve elérhetők az áruházakban is, de azok beszerzése körülményes. És sajnos tudták fokozni az idősek lehetőségekből való kizárását – ahogy egy olvasó a napokban megfogalmazta, az akciók se mindenki számára elérhetők. A kedvezményes ár telefonos applikáció meglétének a függvénye. Sokáig azt se tudtam, hogy ez mit jelent, de miután ma már minden pénztárnál megkérdezik, hogy van-e telefonos applikációm, megkérdeztem a gyerekeimet, hogy az mi fán terem. Elmagyarázták, nagyjából meg is értettem, de nem használom, mivel okostelefonom sincs. És így az akciók nagy részéből is kimaradok. Sajnos. 

Név és cím a szerkesztőségben 

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

