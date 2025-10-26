A nyugdíjak drasztikus emelésének ígérete csak mese

Olvasom, hogy a „csodacsináló” már megint szédíti az embereket azzal, hogy majd ő rettenetesen megemeli a nyugdíjakat. Nagyon szép ígéret, sokan, be is dőlnek az új „Messiásnak”, aki annyit ígér, mint égen a csillagok. Arról elfelejt szólni, hogy ezt a sok ígéretet miből fogja finanszírozni.

A nyugdíjak emelésének ígéretével csak a hatalom megszerzése az érdek - hívja fel a figyelmet olvasónk



Esetleg a Júdás pénzből, amiért eladja az országot? A gyakorlata már megvan benne, kicsiben kezdte, de nő az étvágy, nagyban folytatná. Gondolom, hogy nem saját zsebből fog fizetni. Tehát vagy nincs pénz és az egész ígérethalmaz csak átverés, vagy van pénz, amit nem ő teremtett meg, mert egy ideig csak teljesítmény nélkül fosztogatta a közvagyont. Most a mások által megteremtett vagyont kívánja elosztani.

Mert az meg egyenesen felháborító, hogy azoknak az embereknek kívánja elvenni a pénzét, akik egész életükben tisztességesen dolgoztak, fizették a járulékokat. Most előállt, mint egy mese János és mások zsebéből lopva, a mások jogos járulékára aspirálva ígérget felelőtlenül. Tudom, hogy etikai érzéke nincs, de azért megkérdezném, hogy akik régen valahogy mindig a munka mellé álltak egész életükben és most sírnak, hogy kevés a nyugdíjuk, azokat miért kívánja támogatni és elvenni a tisztességes munka becsületét? Ki mennyit dolgozott, tett le a közös asztalra, azt kapja vissza. Aki nem dolgozott tisztességesen, az most ne nyújtogassa a kezét, hanem szembesüljön az élete során tanúsított magatartása következményével. Nem most kellene sírni, panaszkodni, hanem meg kellett volna termelni az időskori ellátás összegét.

A nyugdíjak nagymértékű emelésének ígéretével csak a hatalom megszerzése a cél

Nagyon kilóg a lóláb, hogy csak a hatalom megszerzése az érdek, valóban először nyerni akarnak, utána meg mindenki láthatja, hogy nem ezt a lovat akarta, de akkor már késő lesz. Jelenleg, Hofival szólva, azt is megígérik, hogy „lányt csinálok az anyádból” és sajnos ezt sokan el is hiszik. El kellene gondolkodni azon, hogy a sok csábos ígéret beváltására van-e anyagi fedezet. Vannak hibák jelenleg is, de a mostani békét, biztonságot, anyagi jólétet nem kellene eladni senkinek az ígéret földjének reményében. A fentieken el lehet gondolkodni, még van idő.