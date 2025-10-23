október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Postabontás

56 perce

Mindenért a nyugdíjas a hibás?!

Címkék#tisztelet#nyugdíjas#gyerek

Az időseknek is van időbeosztása, nem illik azt felborítani még a hivatalnokoknak sem. Nem mindig a nyugdíjas a hibás - osztotta meg véleményét olvasónk.

Wald Kata
Mindenért a nyugdíjas a hibás?!

A nyugdíjas kor után is jókora bírságot kaphatunk.

Forrás: Shutterstock

Fotó: fizkes

A napokban két cikk is foglalkozott a bamán a szolgáltatók viselt dolgaival. Az utóbbi az egyik bankra jellemző, sorozatos anomáliát írta le. A cikkben le lett írva, hogy nem egyedi az esetet, hanem sorozatos, régen fennálló problémát vetett fel a cikk írója. A sajtóban a jogszabályi korlátozások miatt nem nevezték nevén a gyereket, de sok olvasó ráismert a bankra és az online tér közösségi oldalán hozzá is szólt a cikkhez. Volt, aki rögtön a nyugdíjasokat kezdte szapulni a téma kapcsán. 

nyugdíjas idős
A nyugdíjasok egyetlen hibája, hogy az utódaikat nem nevelték gondolkodásra és legfőképpen tiszteletre, az idősek iránt, véli olvasónk
Fotó: Vendel Lajos

A nyugdíjasoknak is van időbeosztása, amit tiszteletben kellene tartani

A hozzászólások zöme hasonló tapasztalatokról szólt. Volt azonban a hozzászólók közt olyan is, aki mint az ügyeletes Sherlock Holmes, rögtön kiderítette, hogy a cikk írója biztosan nyugdíjas, az meg minek siet, hiszen ráér. Azt szeretném tudni, hogy egy köznapi történet miatt miért kell felültetni a boszorkányt a seprűre? Nem elég, hogy az ország lakói egyre megosztottabbak, az első reflex egyeseknél mindjárt a megosztás. A hozzászólónak üzenem, hogy a nyugdíjasoknak is van időbeosztása, és azt nem illik felborítani még egyes hivatalnokoknak sem. Egyben tájékoztatnám arról is, hogy a háború után ezt az országot az ő nagyszülei és szülei építették újjá, tették élhetővé. A hozzá hasonló megosztó egyéniségek pedig még a jelenben is azon dolgoznak, hogy mindezt hogyan lehetne szétverni. A másik negatív hozzászóló, valószínűleg szintén „ zenész” aki a mundér becsületét kívánja védeni. Felhívnám a figyelmét, hogy üres ügyféltér mellett, három ügyintéző váratta meg az ügyfelet, 22 percig.

A véleményem ezek után az, hogy az embereknek el kellene már végre arra a szintre jutni, hogy nem kell minden esetben megosztásra törekedni és el kellene felejteni azt, a jelenleg egyre inkább növekvőben lévő véleményt, hogy mindenért a nyugdíjas a hibás. Én egy fő hibáját látom egyes nyugdíjasoknak, mégpedig azt, hogy az utódaikat nem nevelték gondolkodásra és legfőképpen tiszteletre, az idősek iránt.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu