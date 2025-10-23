A napokban két cikk is foglalkozott a bamán a szolgáltatók viselt dolgaival. Az utóbbi az egyik bankra jellemző, sorozatos anomáliát írta le. A cikkben le lett írva, hogy nem egyedi az esetet, hanem sorozatos, régen fennálló problémát vetett fel a cikk írója. A sajtóban a jogszabályi korlátozások miatt nem nevezték nevén a gyereket, de sok olvasó ráismert a bankra és az online tér közösségi oldalán hozzá is szólt a cikkhez. Volt, aki rögtön a nyugdíjasokat kezdte szapulni a téma kapcsán.

A nyugdíjasok egyetlen hibája, hogy az utódaikat nem nevelték gondolkodásra és legfőképpen tiszteletre, az idősek iránt, véli olvasónk

Fotó: Vendel Lajos

A nyugdíjasoknak is van időbeosztása, amit tiszteletben kellene tartani

A hozzászólások zöme hasonló tapasztalatokról szólt. Volt azonban a hozzászólók közt olyan is, aki mint az ügyeletes Sherlock Holmes, rögtön kiderítette, hogy a cikk írója biztosan nyugdíjas, az meg minek siet, hiszen ráér. Azt szeretném tudni, hogy egy köznapi történet miatt miért kell felültetni a boszorkányt a seprűre? Nem elég, hogy az ország lakói egyre megosztottabbak, az első reflex egyeseknél mindjárt a megosztás. A hozzászólónak üzenem, hogy a nyugdíjasoknak is van időbeosztása, és azt nem illik felborítani még egyes hivatalnokoknak sem. Egyben tájékoztatnám arról is, hogy a háború után ezt az országot az ő nagyszülei és szülei építették újjá, tették élhetővé. A hozzá hasonló megosztó egyéniségek pedig még a jelenben is azon dolgoznak, hogy mindezt hogyan lehetne szétverni. A másik negatív hozzászóló, valószínűleg szintén „ zenész” aki a mundér becsületét kívánja védeni. Felhívnám a figyelmét, hogy üres ügyféltér mellett, három ügyintéző váratta meg az ügyfelet, 22 percig.

A véleményem ezek után az, hogy az embereknek el kellene már végre arra a szintre jutni, hogy nem kell minden esetben megosztásra törekedni és el kellene felejteni azt, a jelenleg egyre inkább növekvőben lévő véleményt, hogy mindenért a nyugdíjas a hibás. Én egy fő hibáját látom egyes nyugdíjasoknak, mégpedig azt, hogy az utódaikat nem nevelték gondolkodásra és legfőképpen tiszteletre, az idősek iránt.

Név és cím a szerkesztőségben