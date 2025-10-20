A parkoló autók nincsenek biztonságban a belvárosban

Nem olyan régen olvastam az olvasói panaszt bamán, hogy belvárosi oktatási intézmények közelében parkoló autókat rendszeresen leönti valaki valamilyen ismeretlen eredetű folyadékkal – arra lehetett gyanakodni, hogy az utca egyik lakója lehetett az elkövető, aki így, a járműveket rongálva próbálta megakadályozni, hogy a háza előtt autók parkoljanak.

A parkoló autók biztonságára is térfigyelő kamerák ügyelhetnének a belváros egészében, véli olvasónk

A parkoló autókat is térfigyelő kamerákkal kellene védeni

Nos, a napokban én is hasonlóképp jártam, szintén Pécsett, a belváros egyik szűk utcájában. Vásárolni voltam, és mivel a szombat is munkanap volt, nehezen találtam parkolóhelyet. Végül csak sikerült, a kijelölt helyre beálltam, kifizettem a parkolójegyet, három órát voltam távol. Mire visszaértem, az autó kilincse valamilyen zsírszerű anyaggal volt bekenve. Először azt hittem, az én kezemen van valami szennyeződés, mert nem feltételeztem, hogy valaki ilyen tettre képes, hogy bekeni az autó kilincsét valamilyen szennyező anyaggal. De sajnos ez történt.