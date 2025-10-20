3 órája
A parkoló autók nincsenek biztonságban a belvárosban
Nincs biztonság Pécs belvárosában. Zsírral kente be valaki egy parkoló autó kilincsét az egyik szűk utcában, és nem ez az első hasonló eset a városközpontban.
Nem olyan régen olvastam az olvasói panaszt bamán, hogy belvárosi oktatási intézmények közelében parkoló autókat rendszeresen leönti valaki valamilyen ismeretlen eredetű folyadékkal – arra lehetett gyanakodni, hogy az utca egyik lakója lehetett az elkövető, aki így, a járműveket rongálva próbálta megakadályozni, hogy a háza előtt autók parkoljanak.
A parkoló autókat is térfigyelő kamerákkal kellene védeni
Nos, a napokban én is hasonlóképp jártam, szintén Pécsett, a belváros egyik szűk utcájában. Vásárolni voltam, és mivel a szombat is munkanap volt, nehezen találtam parkolóhelyet. Végül csak sikerült, a kijelölt helyre beálltam, kifizettem a parkolójegyet, három órát voltam távol. Mire visszaértem, az autó kilincse valamilyen zsírszerű anyaggal volt bekenve. Először azt hittem, az én kezemen van valami szennyeződés, mert nem feltételeztem, hogy valaki ilyen tettre képes, hogy bekeni az autó kilincsét valamilyen szennyező anyaggal. De sajnos ez történt.
Patkányok a Centrum parkolóban − szörnyű betegségeket terjeszthetnek (FOTÓK)
Az elkövető meg gondolom valamelyik ház ablakából, a függöny mögül leselkedve dörzsölte össze a tenyerét kárörvendve. Vajon minden egyes autóval ez történik, aki az adott utcában szabályosan leparkol? Körülnéztem, de sajnos nem láttam térfigyelő kamerát a környéken. Pedig ilyenkor nagyon jól jönne – ezek szerint a belváros legkisebb utcácskáit is be kell kamerázni, hogy az autók biztonságban legyenek. Mert ennyi erővel a gumit is kiszúrhatná az, akit zavarnak a parkoló autók, ami meg aztán komoly károkozásnak, ráadásul balesetveszély előidézésének is számít.
