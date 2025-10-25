Pécs egyik legszebb tere ismét bajban – vajon meddig bírja még?

A Kossuth tér burkolatával sokszor volt probléma a korábbi években, mert voltak olyan részek, ahol hiányos volt, illetve sok helyen mozogtak a térkövek, komoly balesetveszélyt jelentve a gyalogosok számra. A zsinagóga előtti szakasz szintén problémás volt, szintén a mozgó kövek miatt. Aztán végre rendbe hozták és kikerült a behajtani tilos tábla is erre a kis útszakaszra. Ami azért érdekes különösen, mert nem telik el úgy nap, hogy ne látnék arra közlekedő autót. Viszont közterület-felügyelőt még nem láttam itt strázsálni. A kérdés az, hogy miért nem telepítenek ide egy térfigyelő kamerát, és miért nem büntetnek meg mindenkit, aki autóútnak használja a térburkolattal ellátott, autós forgalomtól elvileg elzárt szakaszt. És a Kossuth téren a minap megszámlálhatatlanul sok furgont is láttam, gondolom valamilyen rendezvényre készültek - nem hiszem, hogy ezek a járművek jót tesznek a tér burkolatának. Miért nem vigyázunk rá jobban?

