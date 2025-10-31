1 órája
Pécs panaszkönyve: falevélhegyek, fagyos piac, influenza és egy jó hír is érkezett
A pécsiek nem hallgatnak, ha valami nem működik rendesen – és szerencsére akkor sem, ha van, ami jól megy. Az elmúlt napokban több olvasói levelet kaptunk: volt, aki a város rendezetlenségét sérelmezte, más a felújított Csontváry utcai piac körülményeit bírálta, de akadt, aki épp ellenkezőleg, dicséretet küldött egy ügyintézésért. Az egész várost érintő meglátások következnek – közvetlenül a pécsi, baranyai olvasóktól.
- Bokáig a levelekben – így nehéz rendet tartani:
Hiába gyűjtöttem össze a faleveleket a panelházunk körül, azt senki nem tudja elszállítani. Elképesztő, hogy hogy néz ki a város. Bokáig gázolunk a lombhulladékban, és nem nagyon látom, hogy a városüzemeltetés magasabb fokozatra kapcsolt volna, hogy minél előbb minél több területet rendbe tegyenek. És ha mi, lakók besegítünk, akkor meg így járunk, hogy senki ne szállítja el a levélkupacot. Így nehéz rendben tartani a környezetünket.
Olvasónk a városi lombgyűjtés hiányosságaira hívja fel a figyelmet, mondván: a lakók igyekeznek tenni a rendért, de támogatás nélkül ez szélmalomharc.
- Megfagynak az árusok a felújított piacon:
Hiába újították fel a Csontváry utcai piacot, az árusok megfagynak. Semmi nem védi őket a széltől a hidegtől, és ilyen zord körülmények közt nehéz dolgozni. A vevőknek se komfortos, mert rendkívül huzatos a piac. Erre miért nem gondoltak vajon a tervezők?
A vásárlók és árusok szerint a korszerűsített piac szebb ugyan, de a kényelem rovására ment – az őszi hidegben most szó szerint átfúj rajta a szél.
- Üdítő kivétel: dicséret az MVM pécsi ügyfélszolgálatának:
Az utóbbi két hónapban kétszer is jártam az MVM pécsi ügyfélszolgálatán. Példaértékű, ahogy fogadják az ügyfeleket. Már a bejáratnál korrekt útbaigazítást kap mindenki, a két ügyintéző pedig kedves, mosolygós, segítőkész volt. Igazán kellemes élmény volt, köszönet érte.
Nem mindenhol csak bosszúság éri az embert – az olvasó pozitív tapasztalata szerint a pécsi ügyfélszolgálat hozzáállása példamutató.
- Az influenza itt van, a kézfertőtlenítő meg érintetlen:
Hallottam, hogy megjelent az influenza Baranyában. Eladóként dolgozom, az üzlet bejáratánál ott a kézfertőtlenítő, de a betérő vásárlóknak a töredéke használja csak. Pedig célszerű lenne visszaszokni a rendszeres használatára – főleg ősszel, amikor tele vagyunk vírusokkal.
Az őszi betegséghullám elérte a vármegyét, de sokan még mindig nem veszik komolyan az alapvető higiéniai óvintézkedéseket.