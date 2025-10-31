Pécs panaszkönyve: falevélhegyek, fagyos piac, influenza és egy jó hír is érkezett

Bokáig a levelekben – így nehéz rendet tartani:

Hiába gyűjtöttem össze a faleveleket a panelházunk körül, azt senki nem tudja elszállítani. Elképesztő, hogy hogy néz ki a város. Bokáig gázolunk a lombhulladékban, és nem nagyon látom, hogy a városüzemeltetés magasabb fokozatra kapcsolt volna, hogy minél előbb minél több területet rendbe tegyenek. És ha mi, lakók besegítünk, akkor meg így járunk, hogy senki ne szállítja el a levélkupacot. Így nehéz rendben tartani a környezetünket.

Olvasónk a városi lombgyűjtés hiányosságaira hívja fel a figyelmet, mondván: a lakók igyekeznek tenni a rendért, de támogatás nélkül ez szélmalomharc.

Megfagynak az árusok a felújított piacon:

Hiába újították fel a Csontváry utcai piacot, az árusok megfagynak. Semmi nem védi őket a széltől a hidegtől, és ilyen zord körülmények közt nehéz dolgozni. A vevőknek se komfortos, mert rendkívül huzatos a piac. Erre miért nem gondoltak vajon a tervezők?

A vásárlók és árusok szerint a korszerűsített piac szebb ugyan, de a kényelem rovására ment – az őszi hidegben most szó szerint átfúj rajta a szél.

Üdítő kivétel: dicséret az MVM pécsi ügyfélszolgálatának:

Az utóbbi két hónapban kétszer is jártam az MVM pécsi ügyfélszolgálatán. Példaértékű, ahogy fogadják az ügyfeleket. Már a bejáratnál korrekt útbaigazítást kap mindenki, a két ügyintéző pedig kedves, mosolygós, segítőkész volt. Igazán kellemes élmény volt, köszönet érte.

Nem mindenhol csak bosszúság éri az embert – az olvasó pozitív tapasztalata szerint a pécsi ügyfélszolgálat hozzáállása példamutató.

Az influenza itt van, a kézfertőtlenítő meg érintetlen:

Hallottam, hogy megjelent az influenza Baranyában. Eladóként dolgozom, az üzlet bejáratánál ott a kézfertőtlenítő, de a betérő vásárlóknak a töredéke használja csak. Pedig célszerű lenne visszaszokni a rendszeres használatára – főleg ősszel, amikor tele vagyunk vírusokkal.

Az őszi betegséghullám elérte a vármegyét, de sokan még mindig nem veszik komolyan az alapvető higiéniai óvintézkedéseket.