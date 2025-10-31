október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Postabontás

26 perce

Pécs panaszkönyve: falevélhegyek, fagyos piac, influenza és egy jó hír is érkezett

Címkék#MVM#piac#panaszkönyv#ügyfélszolgálat#dicséret

A pécsiek nem hallgatnak, ha valami nem működik rendesen – és szerencsére akkor sem, ha van, ami jól megy. Az elmúlt napokban több olvasói levelet kaptunk: volt, aki a város rendezetlenségét sérelmezte, más a felújított Csontváry utcai piac körülményeit bírálta, de akadt, aki épp ellenkezőleg, dicséretet küldött egy ügyintézésért. Az egész várost érintő meglátások következnek – közvetlenül a pécsi, baranyai olvasóktól.

Wald Kata
Pécs panaszkönyve: falevélhegyek, fagyos piac, influenza és egy jó hír is érkezett
  • Bokáig a levelekben – így nehéz rendet tartani: 

Hiába gyűjtöttem össze a faleveleket a panelházunk körül, azt senki nem tudja elszállítani. Elképesztő, hogy hogy néz ki a város. Bokáig gázolunk a lombhulladékban, és nem nagyon látom, hogy a városüzemeltetés magasabb fokozatra kapcsolt volna, hogy minél előbb minél több területet rendbe tegyenek. És ha mi, lakók besegítünk, akkor meg így járunk, hogy senki ne szállítja el a levélkupacot. Így nehéz rendben tartani a környezetünket.

Olvasónk a városi lombgyűjtés hiányosságaira hívja fel a figyelmet, mondván: a lakók igyekeznek tenni a rendért, de támogatás nélkül ez szélmalomharc.

  • Megfagynak az árusok a felújított piacon: 

Hiába újították fel a Csontváry utcai piacot, az árusok megfagynak. Semmi nem védi őket a széltől a hidegtől, és ilyen zord körülmények közt nehéz dolgozni. A vevőknek se komfortos, mert rendkívül huzatos a piac. Erre miért nem gondoltak vajon a tervezők?

A vásárlók és árusok szerint a korszerűsített piac szebb ugyan, de a kényelem rovására ment – az őszi hidegben most szó szerint átfúj rajta a szél.

  • Üdítő kivétel: dicséret az MVM pécsi ügyfélszolgálatának: 

Az utóbbi két hónapban kétszer is jártam az MVM pécsi ügyfélszolgálatán. Példaértékű, ahogy fogadják az ügyfeleket. Már a bejáratnál korrekt útbaigazítást kap mindenki, a két ügyintéző pedig kedves, mosolygós, segítőkész volt. Igazán kellemes élmény volt, köszönet érte.

Nem mindenhol csak bosszúság éri az embert – az olvasó pozitív tapasztalata szerint a pécsi ügyfélszolgálat hozzáállása példamutató.

  • Az influenza itt van, a kézfertőtlenítő meg érintetlen: 

Hallottam, hogy megjelent az influenza Baranyában. Eladóként dolgozom, az üzlet bejáratánál ott a kézfertőtlenítő, de a betérő vásárlóknak a töredéke használja csak. Pedig célszerű lenne visszaszokni a rendszeres használatára – főleg ősszel, amikor tele vagyunk vírusokkal.

Az őszi betegséghullám elérte a vármegyét, de sokan még mindig nem veszik komolyan az alapvető higiéniai óvintézkedéseket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu