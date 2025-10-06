október 6., hétfő

Postabontás

2 órája

A vevők és az árusok is kiakadtak: meg lehet fagyni a pécsi piacon

Vevők és árusok egyaránt panaszkodnak. A Diana téri piac hiába újult meg, hideg és huzatos.

Wald Kata

A napokban, a természet rendje szerint megjött az ősz és vele együtt megérkeztek az első hidegebb napok. Ennek kapcsán "szeretnék gratulálni" a város vezetésének és minden illetékesnek, a Diána téri piacon végzett munkájukhoz. A piac megnyitásakor már le lett írva, hogy az épületen belül az árusokat nem védi semmi a hideg elől. Az épületen körbefutó rácsozat, valamint a főbejárat nyitottsága miatt a hideg és a szél egyformán teszik tönkre az árusok egészségi állapotát, teszi próbára az állóképességüket. Az igaz, hogy az illetékesek ezt a jól fűtött irodájukból nem igen érzékelik. Ők csak nyáron, a jó melegben jöttek elő, hogy ünnepeltessék és egy-két tortaszelettel próbálják népszerűsíteni magukat.

Diana tér piac
A Diana téri piac hiába újult meg, az árusokat semmi nem védi a hideg ellen

Nem a népszerűséget kellene növelni, hanem az empátiájukat azokkal az emberekkel szemben, akik nap mint nap a lakosság ellátásának érdekében végzik a nehéz, embert próbáló munkájukat. Ezek az emberek több megbecsülést, kíméletet érdemelnének, mert keményen, tisztességgel végzik a munkájukat. Példát kellene venni róluk.

A piac főbejáratához zárható kapu kellene

Gondolom, hogy ha az illetékesek indokolatlanul magas prémiumát akkor fizetnék ki, ha végre megoldanák a piac épületének zárhatóságát, akkor megoldás is születne. Addig kevés az esély, mert egyrészt nincs akarat, másrészt hiányoznak azok a pénzek, amelyeket felelőtlenül elherdáltak, szokás szerint ebben az évben is. Most, még a téli, fagyos időszak elején vagyunk, ideje lenne a 24. órában lépni a megoldás érdekében. A rácsokat valamilyen átlátszó műanyag lapokkal lehetne lefedni, a főbejáratot pedig emelhető kapuval kellene lezárni, amelyen a téli időszakban egy bejárati ajtó működne, nyáron pedig felemelhető lenne. A két másik nyitott bejáraton pedig, az eddig alkalmazott függönyös megoldás segítene a hőmérséklet normalizálásában.

Mivel a megnyitás óta eltelt időben erre a problémára nem találtak megoldást az illetékesek, vagy talán nem is foglalkoztak vele, ezért javaslom nekik, hogy a téli napok egyikén egy napot töltsenek el az árusokkal és akkor szeretném látni az arcukat, hogy a nyári hurrá hangulatukból maradt -e valami és mennyire őszinte a mosolyuk.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

