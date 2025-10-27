október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Postabontás

54 perce

Rémálom a lakásban: így akadályozhatnánk meg a tragédiákat

Címkék#pénz#önerő#program#forint#eszköz

Olvasói levelet közülünk.

Wald Kata
Rémálom a lakásban: így akadályozhatnánk meg a tragédiákat

Élteket menthet a szén-monoxid, illetve a füstérzékelő a lakásban - olvashattuk nem olyan régen a bamán. Egy ilyen eszköz több ezer forintba kerül, és szerintem sokan inkább spórolnak ezen, és úgy gondolkodnak, hogy nem adnak ki ennyi pénzt, bízva abban, hogy az ő házukban nem történhet baj.  Nem költenek rá, mert nem tehetik meg. Másra kell a pénz. 

A gondosóra például egy nagyon jó kezdeményezés, segíti az időseket. Gondolom, hogy ezek a szerkezetek is sokba kerülnek. Ennek mintájára szerintem lehetne egy programot indítani, hogy a rászorulók ingyen kaphassanak szén-monoxid-, illetve füstérzékelőt. Anyagi helyzettől függően ingyen, vagy nagyon kedvezményes áron juthatnának hozzá mindazok, akik önerőből nem tudják az eszközt megvenni. Megtérülne szerintem a befektetés, mert sokkal kevesebb munkája lenne a tűzoltóknak, arról nem beszélve, hogy talán életeket is meg lehetne menteni egy ilyen programmal. 
Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu