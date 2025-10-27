Rémálom a lakásban: így akadályozhatnánk meg a tragédiákat

Élteket menthet a szén-monoxid, illetve a füstérzékelő a lakásban - olvashattuk nem olyan régen a bamán. Egy ilyen eszköz több ezer forintba kerül, és szerintem sokan inkább spórolnak ezen, és úgy gondolkodnak, hogy nem adnak ki ennyi pénzt, bízva abban, hogy az ő házukban nem történhet baj. Nem költenek rá, mert nem tehetik meg. Másra kell a pénz.

A gondosóra például egy nagyon jó kezdeményezés, segíti az időseket. Gondolom, hogy ezek a szerkezetek is sokba kerülnek. Ennek mintájára szerintem lehetne egy programot indítani, hogy a rászorulók ingyen kaphassanak szén-monoxid-, illetve füstérzékelőt. Anyagi helyzettől függően ingyen, vagy nagyon kedvezményes áron juthatnának hozzá mindazok, akik önerőből nem tudják az eszközt megvenni. Megtérülne szerintem a befektetés, mert sokkal kevesebb munkája lenne a tűzoltóknak, arról nem beszélve, hogy talán életeket is meg lehetne menteni egy ilyen programmal.

