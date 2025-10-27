Döbbenet: vaksötétben botorkál napok óta egy egész városrész

Nagy eső és hatalmas szél volt a múlt héten – a csapadék nagyon jól jött, sokan örültek neki, én is. Hiszen a víz már nagyon kellett a növényeknek. A viharos szélnek már kevésbé örültünk. Hogy miért? Mert az történt, amire már többször is volt példa. Megszűnt a közvilágítás. Mindez az ürögi városrész mélyebben fekvő utcáiban. És az hagyján, hogy a vihar miatt elment az áram. A nagyobb probléma, hogy még mindig nem állították helyre, pedig lassan egy hét is már eltelt a vihar óta. A hétvégén átállítottuk az órákat, így már korábban sötétedik. Ez azt jelenti, hogy késő délutántól kezdve a koromsötétben botorkálnak az érintett utcák lakói. Idősek, gyerekek egyaránt.

A pécsi vásártérnél évek óta nem takarították össze a faleveleket, az ürögi városrész egy része sötétbe borult, mert nincs közvilágítás - Pécs rendkívül elhanyagolt, olvasónk szerint.

Sötétbe borult több utca, de van, ahol a falevelek és a madárürülék okoz gondot – Pécs rendkívül elhanyagolt

És ez csak az egyik példa arra, hogy mennyire elhanyagolt a város. A közterületek állapotára gondolok. Érthető, hogy a vihar egyszerre fújta le a rengeteg falevelet és azt nem lehet egyetlen nap alatt eltakarítani. De nem ezzel van a baj. Hanem azzal, hogy vannak olyan részei Pécsnek, ahol évek óta csak halmozódnak a falevelek, mert senki nem gyűjti össze. Ilyen gócpont például a vásártér környéke.

De említhetnénk más gondot is: nemrég Uránvárosban, a Mecsek Áruház környékén sétálgattam ismerőseimmel. Egyetlen olyan padot se találtunk, ahová le lehetett volna ülni, mert mindegyik madárürülékkel volt szennyezett. Ezeket az ülőalkalmatosságokat soha senki nem takarítja le?! Elmúltam már hetven éves, de ilyen koszos és elhanyagolt még soha nem volt Pécs, mint most.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.