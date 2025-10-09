október 9., csütörtök

A vevők sorokban kígyóznak

3 órája

Szétveti az ideg a vásárlókat: órákig tart a sorban állás ebben a baranyai áruházban

Wald Kata
Szétveti az ideg a vásárlókat: órákig tart a sorban állás ebben a baranyai áruházban

Illusztráció.

Tíz pénztár. Ennyi áll rendelkezésre abban az nagy élelmiszer-áruházban, ahol a minap kora este jártam. A tízből kettő üzemelt, a kasszáknál hosszú sorok kígyóztak. Önkiszolgáló pénztárból sokkal nagyobb volt  a választék, de a sorok ott is nagyon hosszúak voltak. Több ember már nem is tudott volna beállni a sorba, mert így is a polcok között sorakozott a tömeg. Mindennek ellenére nem nyitottak meg újabb hagyományos pénztárakat - egyszerűen hagyták, hogy a vevők hosszasan álljanak sorban, hogy a kosarukban lévő árut kifizessék.

Hogy mennyire van messze ez a magatartás a vásárlóbarát hozzáállástól? Hát, mint Makó Jeruzsálemtől.  A vevőkkel mindent megtehetnek, mert kiszolgáltatottak vagyunk. Ha enni akarunk, boltba kell menni, és ha már szántunk időt az üzletben a válogatásra, akkor a pénztárnál már tök mindegy, hogy mi történik, úgyis kivárja a sorát a vásárló. Az, hogy közben szétveti az ideg, senkit nem érdekel. 

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

