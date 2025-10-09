41 perce
Szétveti az ideg a vásárlókat: órákig tart a sorban állás ebben a baranyai áruházban
Illusztráció.
Tíz pénztár. Ennyi áll rendelkezésre abban az nagy élelmiszer-áruházban, ahol a minap kora este jártam. A tízből kettő üzemelt, a kasszáknál hosszú sorok kígyóztak. Önkiszolgáló pénztárból sokkal nagyobb volt a választék, de a sorok ott is nagyon hosszúak voltak. Több ember már nem is tudott volna beállni a sorba, mert így is a polcok között sorakozott a tömeg. Mindennek ellenére nem nyitottak meg újabb hagyományos pénztárakat - egyszerűen hagyták, hogy a vevők hosszasan álljanak sorban, hogy a kosarukban lévő árut kifizessék.
Újra fellángolt a vita: mi lesz a pécsi vásárcsarnok helyén? A pécsiek ezt szeretnék! (VIDEÓ)
Hogy mennyire van messze ez a magatartás a vásárlóbarát hozzáállástól? Hát, mint Makó Jeruzsálemtől. A vevőkkel mindent megtehetnek, mert kiszolgáltatottak vagyunk. Ha enni akarunk, boltba kell menni, és ha már szántunk időt az üzletben a válogatásra, akkor a pénztárnál már tök mindegy, hogy mi történik, úgyis kivárja a sorát a vásárló. Az, hogy közben szétveti az ideg, senkit nem érdekel.
Név és cím a szerkesztőségben
Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.