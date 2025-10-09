Szétveti az ideg a vásárlókat: órákig tart a sorban állás ebben a baranyai áruházban

Tíz pénztár. Ennyi áll rendelkezésre abban az nagy élelmiszer-áruházban, ahol a minap kora este jártam. A tízből kettő üzemelt, a kasszáknál hosszú sorok kígyóztak. Önkiszolgáló pénztárból sokkal nagyobb volt a választék, de a sorok ott is nagyon hosszúak voltak. Több ember már nem is tudott volna beállni a sorba, mert így is a polcok között sorakozott a tömeg. Mindennek ellenére nem nyitottak meg újabb hagyományos pénztárakat - egyszerűen hagyták, hogy a vevők hosszasan álljanak sorban, hogy a kosarukban lévő árut kifizessék.