Turbókörforgalomra lenne szükség Pécsen is – véli olvasónk

Turbó körforgalmat adtak át Mohácson a közelmúltban, a hírek szerint. Ha a Duna parti városban ezt meg tudták oldani, akkor egy Pécs nagyságú település miért nem képes erre? Egy hasonlóan modern, kétsávos körforgalom a városból kifelé, a Makay úton, a Szentlőrinc irányába vezető útszakaszon megszüntetné az állandó torlódást. Délután legalább 20 perc kell, hogy ki tudjunk vergődni a városból errefelé. És ez sajnos mindennapos probléma. A dugó oka, hogy a kétsávos út a körforgalomban egysávosra szűkül. Jobbról próbálnak beférkőzni azok, akik sietnének, és ez egy csomó feszültséget szül. Ráadásul egyre többen próbálnak a régi hatoson egérutat nyerni, így ott is hatalmas már a forgalom.

Név és cím a szerkesztőségben