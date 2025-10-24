október 24., péntek

1 órája

Turbókörforgalomra lenne szükség Pécsen is – véli olvasónk

Címkék#Makay út#turbókörforgalom#Mohács#Szentlőrinc

Folyamatos a torlódás a Makay úton , turbó körforgalom kellene - véli olvasónk.

Wald Kata
Turbókörforgalomra lenne szükség Pécsen is – véli olvasónk

Illusztráció

Fotó: Bilanol

Turbó körforgalmat adtak át Mohácson a közelmúltban, a hírek szerint. Ha a Duna parti városban ezt meg tudták oldani, akkor egy Pécs nagyságú település miért nem képes erre? Egy hasonlóan modern, kétsávos körforgalom a városból kifelé, a Makay úton, a Szentlőrinc irányába vezető útszakaszon megszüntetné az állandó torlódást. Délután legalább 20 perc kell, hogy ki tudjunk vergődni a városból errefelé. És ez sajnos mindennapos probléma. A dugó oka, hogy a kétsávos út a körforgalomban egysávosra szűkül. Jobbról próbálnak beférkőzni azok, akik sietnének, és ez egy csomó feszültséget szül. Ráadásul egyre többen próbálnak a régi hatoson egérutat nyerni, így ott is hatalmas már a forgalom.  

Név és  cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

