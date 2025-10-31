október 31., péntek

A varjak egyre többen vannak! Rengeteg kárt okoznak, de senki nem tesz semmit – fakadt ki olvasónk

Héja bevetésével próbálták elűzni a varjakat, korábban erről szóltak a hírek. A varjak azonban láthatóan egyre többen vannak, egész városrészeket ellepnek és rengeteg kárt okoznak.

Wald Kata
Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Fotó: Ndaru Anuradha

Rengeteg a panasz a varjak miatt. És ez nem újdonság, évek óta szenved a város a hatalmas fekete madarak miatt. És a varjak ahelyett, hogy eltűnnének, inkább egyre többen vannak. Egyik reggel a sportcsarnok felé autóztam és megdöbbentő volt, hogy az épület és a felüljáró közti terület szinte fekete volt az ott tanyázó varjak miatt.  Szinte riasztó volt látni, hogy ilyen hatalmas mennyiségben vannak jelen. Nemrég valaki arra panaszkodott, hogy Uránvárosban nem lehet egyetlen olyan padot találni, ahová le lehetne ülni, mert ezek az utcai bútorok is tele vannak varjúürülékkel. Hát, nem is lehet ezen csodálkozni, hiszen ha ennyi varjú tanyázik a környéken, amennyit én láttam a sportcsarnok mellett, akkor azok bizony komoly károkat tudnak okozni. Ez biztos. 

A varjak rengeteg kárt okoznak, a probléma hatékony megszüntetése érdekében tehetne végre valamit a város - hangsúlyozza olvasónk. 

 

A varjak ellen a héja bevetése vajon hatékony volt?!

A kérdésem inkább az, hogy mit tervez a város a probléma megszüntetésével kapcsolatban? Szívesen olvasnék arról, hogy mennyire bizonyul hatékonynak a héja bevetése. Érdekelne az is, hogy mennyi ideig próbálkoztak ezzel a módszerrel, és milyen eredménnyel. Sajnos ahogy én látom, komolyabb beavatkozásra lenne szükség. Elképesztően sok kárt okoznak a varjak - az csak az egyik gond, hogy a padokra nem lehet leülni. Sajnos a lányommal előfordult már, hogy az autóból kiszállva a kabátjára pottyant az ürülék - a tisztítóban több ezer forintot kellett fizetni, hogy a folt eltűnjön. És ez csak egy példa a károkozásra, mert szerintem a pécsiek jelentős része be tudna számolni hasonló esetekről. 

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

