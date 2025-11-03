Segített egy ismeretlen – és ezért örökké hálás leszek

A mai világban – folytatja – egyáltalán nem evidens ez a fajta viselkedés. Hogy mást ne mondjak, legalább három autó gond nélkül elment mellettem, sőt, egy biciklis is. Szóval lehet, hogy neki ez természetes volt, de én azért elárulom: nem ennyire jóindulatú a világ. Sajnos egyáltalán nem az. Ugyanakkor az ilyen apróságok azok, amelyek jobbá tehetik. Remélem, a gyerekei, akik a kocsi hátsó üléséről néztek minket, nagyon büszkék most az édesapjukra.

Név és cím a szerkesztőségben