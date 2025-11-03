Vannak buszsofőrök, akikről példát lehetne venni

Orfűi lakosként sokat utazom az Orfűt érintő buszokon, de autóval is a Pécs-Orfű szakaszon. Máshol nem tapasztalt dologra lettem figyelmes. Mivel rengeteg a kanyar és a záróvonal, Pécs-Orfű között ezért szinte lehetetlen előzni. De a buszok mögött feltorlódó kocsisort minden alkalommal úgy engedik előre a buszok, hogy ahol lehet, ott félrehúzódnak, megállnak és elengedik autós társaikat. Példamutató magatartás! Köszönjük.

Ellenpéldát is lehet sajnos felhozni: Újpetréről tartottam Pécs irányába a hétvégén, szombaton. Ami ugye munkaszüneti nap volt. A mezőgazdasági munkák, tudjuk, nem állhatnak le. Viszont akkor, amikor a halottak napja miatt eleve hatalmas a forgalom az utakon, talán nem kellene a maximum 20 km/h-val közlekedő, óriási munkagépet az útra felengedni. Vagy ha már ott araszol, akkor legalább álljon időnként félre, hogy a feltorlódott kocsisor haladni tudjon!

