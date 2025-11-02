Varjak, galambok, rókák, vaddisznók – ezekkel van tele a város

Olvasom a BAMA oldalán megjelent újabb panaszt, hogy Pécs városában nagyon elszaporodtak a varjak. Sajnos a lakossági észrevételek ellenére nagyobb, jelentősebb változás nem történt a varjú kérdés ügyében. Igaz, hogy a vércse röptetése megtörtént, de több esetben láttam, hogy a vércse repült a házak felett, a varjak és a galambok pedig az oldalukat fogva nevették őt, mivel csak repkedett, de nem csapott le sehol. Ennyi erővel, gyereksárkányt is lehetett volna eregeti, hasonló eredménnyel. Amennyiben a vércse vadászott volna a varjakra, galambokra, akkor talán elmentek volna.

A varjak mellett a galambok, rókák és vaddisznók is ellepték a várost - panaszolja olvasónk.

Nem csak a varjak, galambok, hanem a vaddisznók és a rókák is tömegével jelennek meg a városban

A fészkek egy részét is leszedték, de mivel a második tojásrakást már nem akadályozták meg, így a sereg tovább tudott szaporodni. Jelenleg több ezer varjúfészek van a város területén és ez csak szaporodni fog, mivel, mint köztudott, a város csőd közeli állapotban van. Valószínűnek tartom, hogy a jelenlegi, különféle díjemelésekből összetarhált pénzt, más, fontosabb dologra fogják fordítani.

Sajnos nem csak a varjak, galambok, hanem a vaddisznók és a rókák is tömegével jelennek meg a városban. Ez, azzal nem magyarázható, hogy el lett véve az életterük, hanem azzal, hogy az emberek az ehető hulladékot nem a kukákba teszik, azokat nem zárják le, hanem szétszórják azokat, az ingyen kosztosok nagy örömére.

A másik gond, hogy sok esetben az EU jogszabályait nem hajtja végre az ország, de a varjú kérdésben nagyon ragaszkodnak a varjúvédelemhez. Az, hogy egyes országokban védeni kell ezeket a madarakat, az nem jelenti azt, hogy itt nálunk, kötelező eltűrni ezt az áldatlan, egyre súlyosbodó helyzetet, csak azért, mert van egy pár gőzös fejű madárvédő, akik nem látják be, hogy mint mindenben, itt is az egészséges arányokat kellene beállítani.

