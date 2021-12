Sipos Zoltán, a Budapest Bank pécsi fiókjának vezetője úgy fogalmazott: „Véleményem szerint a kártyás, POS terminálos fizetési megoldás sokkal egyszerűbb a hétköznapokban, mint a készpénzes fizetés, én is ezt részesítem előnyben. Ha készpénzt használok, oda kell figyelnem, hogy mindig legyen nálam elegendő, nagyon bosszantó tud lenni, ha elfelejtek pénzt felvenni, és aztán ATM-et kell keresni. A bankkártyás fizetés sokkal biztonságosabb is, a bankjegyeket elveszíthetem, eltulajdoníthatják vagy megsérülhetnek. Ezek a lehetőségek a bankkártyával is előfordulhatnak, de egyszerűen letilthatók, amivel megakadályozható a jogosulatlan fizetés. Még biztonságosabb, ha a bankkártyánkat a mobiltelefonunkba integrálva használjuk, így gyakorlatilag a bankkártyára fizikai valójában nincs is szükségünk, az autentifikációt is a zsebünkben lapuló telefonnal végezhetjük. A Budapest Bank ügyfelei között óriási az igény erre a kényelmes megoldásra, mivel a POS terminálos fizetést is egyre inkább előnyben részesítik. A kereskedők szempontjából talán az egyik legfontosabb kérdés: azok a vásárlók, akik bankkártyával fizetnek, vajon többet is költenek? A válasz: határozottan igen! Az ügyfeleinkkel történt beszélgetésekből egyértelműen kiderül, hogy akik bankkártyával fizetnek, azok általában többet vásárolnak, többet hajlandóak fizetni, lelkesebben vásárolnak, mint azok, akik készpénzzel teszik ezt. Ez egy nagyon jó hír a Budapest Bank POS terminálokkal rendelkező vállalkozóknak, hiszen pusztán azzal, hogy igénybe veszik szolgáltatásunkat, nagyobb forgalmat, magasabb árbevételt tudnak elérni, mint az elektronikus fizetést kerülő versenytársaik. A POS használat minden szereplő számára előnyös, gyors, biztonságos és költséghatékony. Én olyannyira preferálom ezt a fajta fizetési megoldást, hogy ha olyan helyre tévedek, ahol nincs POS terminál, inkább választok egy olyan szolgáltatót, ahol ez a kényelmi funkció rendelkezésre áll. Úgy látom, hogy ez a viselkedési forma egyre inkább jellemző a tudatos vásárlókra.”