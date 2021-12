A földgáz az egyik legalapvetőbb fűtési anyag hazánkban. Több ezer család használja nap mint nap. Az ára hagyományosan együtt mozog a kőolajéval ezért is történt meg az idei év nyarán, hogy a gáz ára emelkedett ezáltal többet kellett fizetni érte fogyasztóként is. Emelkedése több tényezőre is vissza vezethető viszont azt meg kell említenem, hogy ez az emelkedés nem volt tartós. Az egyik fő oka a világ gazdaságainak újra indulása a járványválság után, ami fokozott kereslettel járt.

Már a kínaiak is használták időszámításunk előtt a földgázt ezt bambuszcsöveken keresztül vezették. Ez volt az első példája a földgáz szervezett kitermelésének és vezetésének. A 19. században az Amerikai Egyesült Államokban kezdték el alkalmazni fűtési célokra. 1884-ben már nagyobb mértékben alkalmaztak földgázt a fűtésen kívül világításra is.

A földgáz az egyik legelterjedtebb és legsokoldalúbb fűtőanyag, üzemanyag és vegyészeti alapanyag. Lakossági gázhasználat esetén egyéb gázokkal keverik (szagosítják) ezért érezhető a jellegzetes “záptojás szag”. Ennek köszönhetően az egyébként szagtalan földgáz észlelhető szivárgás esetén.

Magyarország jelenleg nagyon jelentős, világmértékben közepes földgázkészletekkel rendelkezik. Kitermelése már az 1910-es évektől folyik. Az ország sosem volt önellátó földgázból pedig lehetett volna. 1979-ben például az éves kitermelés 6,5 milliárd m3 volt miközben az éves fogyasztás 7 milliárd m3. Ebben az évben 1,5 milliárd m3 földgáz került vásárlásra az akkori Szovjetuniótól. Jelenleg jelentős készleteink vannak az energiahordozókból. A magyarországi ki nem aknázott földgázkészletet mintegy 120 milliárd m3-re becsülik.

Magyarországon a gáz árát a GET 2008. évi XL törvény a földgázellátásról 107. § 3. bekezdése értelmében, valamint a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal Javaslata alapján a miniszter rendeletben határozza meg. Az egyetemes szolgáltatásban a felhasználó a gázmérő(k) tényleges teljesítménye szerinti alapdíjat fizet, ha ez az érték nagyobb 100m3/h-nál akkor a díjat az egyedi szerződésben lekötött teljesítmény igénye szerint. A gázdíj összegét a térfogat (gáztechnikai normálállapotra átszámított térfogat vagy is gnm3) az átlagos fűtőérték (Mj/gnm3) valamint az egységnyi hőmennyiségre vonatkozó gázdíjnak (Ft/Mj) az összeszorzásával kell megállapítani.

Lakossági felhasználóknak erre még elszámolásra kerül a fizetendő áfa is vagyis a tényleges fizetendő érték az áfával növelt összeg lesz, a nem lakossági felhasználóknál pedig biztonsági készletezési díj és jövedéki adó is fizetendő melynek egységára szintén rendeletben rögzített.

A gázfogyasztás díja tehát az alapdíjból és a gázdíjból áll. Az alapdíjat a szolgáltatás rendelkezésre állásáért kell fizetni, amely tartalmazza az elosztóhálózat- fenntartási, a gázhálózat ellenőrzési, a fogyasztásmérő használati, selejtezési, felújítási és a gázszámla kibocsátási költségeket.

Az elmúlt években számos változás ment végbe a magyarországi lakossági gázpiacon melynek következtében 2021-re már csak egyetlen gázszolgáltató cég működik hazánkban. A Főgáz névváltása után Nemzeti közművekként működik. Sajnos annak ellenére, hogy a világpiaci árak csökkentek a kormány szerint újabb rezsicsökkentés nem várható, de gázáremelés sem lesz.

A gáz ára nem egységes annak ellenére, hogy ma már minden földgázelosztó cég már az állami kézben lévő Nemzeti Közművek tulajdona. A lakossági gázdíjak kismértékben eltérhetnek mely függ a lakhelytől és az ott működő földgázelosztó cégek árszabásától. Az alábbi táblázat megmutatja, hogy mennyibe kerül 1m3 gáz ára 2021-ben.

A táblázat alapján jól látható, hogy 1m3 gáz ára Magyarországon 2021-ben 78 és 82 forint között van ÁFA nélkül. ÁFÁ-val 99 és 104 forint között van, ezekkel az értékekkel érdemes kalkulálni, ha valaki kíváncsi a havi gázfogyasztásra. Ez abban az esetben érvényes, ha 20m3/h alatti gázmérő áll a rendelkezésre. De hogyan alakul a helyzet 20m3/h feletti gázmérő esetén?

Itt is érvényes ugyan az, hogy helyileg eltérőek az gázárak. A gáz ára két árkategóriába tartozik, így olcsóbb az I.-es árkategória mely 1200m3 fogyasztásig szól. A II. árkategória 1200m3 feletti fogyasztás összegére vonatkozik.

A földgáz minősége akkor nevezhető átlagosnak, ha a gázszámlán 34 Mj/m közeli érték van feltüntetve. Ettől az értéktől szabvány szerint 5%-kal térhet el felfelé vagy lefelé. Emiatt lehet az, hogy Magyarországon országrészenként eltérő a fűtőértéke. Összefoglalva a gáz ára függ a lakhelytől a fogyasztásmérő típusától és az elhasznált gáz mennyiségétől is. Ezek ingen fontos adatok legfőképpen akkor, ha hideg telünk lesz mert ebből pontosan ki tudjuk számolni az idei évben a fogyasztott gáz árát.