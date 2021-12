A legpraktikusabb és legbiztosabb módszer, ha az aszalást elektromos aszalógéppel végezzük. Manapság már igen nagy a kínálat ezen a téren is, és már tízezer forint környékén is találunk jó készülékeket. Az aszalók a forró levegő és a megfelelő szellőzés segítségével képesek az aszalásra. Azt tudnunk kell, hogy még géppel sem megy olyan gyorsan ez a folyamat. A nedvességnek nem szabad hirtelen távoznia az élelmiszerekből, tehát itt semmiképp sem sütésről van szó, hanem folyamatos lassú szárításról, nem olyan magas hőfokon. Ez 6-tól akár 24 óráig is eltarthat. Ezek a készülékek több rácsos tálcával rendelkeznek, így annak méretétől függően, akár 5kg gyümölcs vagy zöldség is elfér benne. A rácsos, lyukacsos tálcák lehetővé teszik, hogy a levegő mindegy oldalról egyenletesen érje a terméket. A kész aszalványokat száraz és hűvös helyen érdemes tárolni.