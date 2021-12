Magyar Nemzeti Bank Zöld Otthon lakáshitel

A Magyar Nemzeti Bank zöld hitelének kamata legfeljebb 2,5 százalék lehet. És az is fix a futamidő legvégéig. 25 éves futamidőt is kérhetünk, és 70 millió forintot is igényelhetünk új lakás vásárlásához. Ezért különösen kedvelt a zöld hitel. Állami kamattámogatással eddig maximum 15 millió forintot igényelhettünk. Most van egy olyan lakáshitel, amivel a többszörösét is igényelhetjük, hiszem a maximális hitelösszeg 70 millió forint. Ekkora összeg a lakás teljes finanszírozására elég lehet. Nem kell másik hitelt felvennünk akkor sem, ha nincs elegendő megtakarításunk. Az MNB NHP ZOP elég lesz arra, hogy megvásároljuk álmaink lakását.

Zöld hitel – mindenki igényelheti

A zöld hitelt csak magánszemélyként igényelhetjük, vállalkozások nem kapnak zöld hitelt. Lényeges eleme a zöld hitelnek, hogy az állami kamattámogatásokkal szemben a zöld hitel igénybevétele esetén nem kell gyereket vállalnunk, és házasságban sem kell élnünk. Ez azért fontos, mert nem csak a hitelösszeg magasabb az otthonteremtést támogató programoknál, hanem a felhasználók köre is szélesebb. Szinte senki sincs kizárva a zöld hitel igénylésének lehetőségéből, az egyedülálló szülők, az egyedül élők is igényelhetnek zöld hitelt, és azok is, akik nem házasok. A zöld hitel igénylésében segít az akolcson.hu szakértő weboldal, ahol hitelkalkulátor és szakértői cikkek segítenek bennünket a tájékozódásban. A zöld hitel mellett személyi kölcsönökről és piaci lakáshitelekről is magkapunk minden információt, ahogy az állam által támogatott hitelekről is.

Új ingatlan vásárlása zöld hitellel

A Magyar Nemzeti Bank zöld hitele új építésű ingatlan megvásárlására fordítható. Új ingatlannak számít a szabályok szerint az építési munkáktól kezdve új építésű, a lakhatási feltételeknek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan, akár a hozzátartozó földrészlettel. Az új ingatlan használatba vételéhez hatósági eljárásra, használatba vételi engedélyre lesz szükség. Olyan lakást vásárolhatunk zöld hitellel, amiben nem éltek előttünk. A használatba vételi engedély utáni mi leszünk az első tulajdonosok.

Az új ingatlan lehet társasházi lakás vagy családi ház, amit megvásárolhatunk, de fel is építtethetünk. Csak természetes személyként kaphatunk zöld hitelt, vállalkozásként nem igényelhetjük. A zöld otthon hitelt energiahatékony új lakás építésére, építési telek megvásárlására, és építés alatt álló, illetve már elkészült családi ház vagy lakás megvásárlására kaphatjuk meg. Ha az építési telket egyszerre vásároljuk meg az ingatlannal, ezt csak ugyanazzal a hitelszerződéssel tehetjük meg. Garázs és tároló vásárlása vagy építése akkor lehetséges zöld hitellel, ha az egy helyrajzi számon áll az új lakással.

Mit jelent, hogy közel nulla energiaigényű egy ingatlan?

A zöld hitelt igénylésének az a feltétele, hogy az új ingatlanunk energetikai besorolása elérje a BB szintet. Ez egy közel nulla energiaigényű ingatlant jelent. Az energetikai szakértő által meghatározott energiafelhasználási értékének 81-100 KWh/m2 között kell lennie éves szinten. A zöld hitel igénylésének szabálya ennél is szigorúbb, 90 KWh/m2 lehet legfeljebb ez az érték, és a lakás energiafelhasználást 25 százalékban megújuló energiaforrásnak kell fedeznie. Megújuló energiaforrásnak számít a napenergia, a szélenergia és a vízenergia. A biogáz, a geotermikus energia, és a biomassza is megújuló energiaforrás, és tűzifával is fűthetünk.

A szerződés értelmében az energetikai besorolást igazolnunk kell. Ezt új ingatlan vásárlásakor energetikai tanúsítvánnyal tehetjük meg, vagy egy a műszaki dokumentációban szereplő előzetes energetikai számítással. Ha műszaki dokumentációban szereplő előzetes energetikai számítást nyújtunk be, akkor a használatbavételi engedély kiadása után az energetikai tanúsítvány alapján újra ellenőriztetnünk kell, hogy az ingatlan megfelel a szerződésben elvárt energetikai szintnek.

Befektetők kizárva – nekünk kell a lakásban élnünk

A szerződés szerint a zöld lakáshitellel lakást vásárlóknak életvitelszerűen az ingatlanban kell élniük az utolsó folyósítást követő 10 évben. Ezt igazolni is kell egy állandó lakcímet tartalmazó hatósági igazolvány bemutatásával. A zöld hitellel vásárolt vagy építetett ingatlannak a saját lakhatásunkat kell szolgálnia, azt a futamidő végéig nem adhatjuk el, és haszonélvezeti jogot sem lehet az ingatlanra bejegyeztetni Az ingatlant nem adhatjuk bérbe sem. Befektetésnek nem jó a zöld lakáshitel, mert a szabályok szerint nem hasznosíthatjuk.

Előírás lesz a lakásbiztosítás

A Magyar Nemzeti Bank zöld hitele egy lakáshitel, ezért a lakáshitelekhez hasonlóan zöld hitel igénylésekor lakásbiztosítást kell kötnünk. Amikor a kiadásinkat vesszük számba, arra is gondoljunk, hogy a megkötött lakásbiztosításnak is lesz költsége, azt is fizetnünk kell majd.