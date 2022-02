Tavaly szeptemberben megnyitott a bölcsőde Mindszentgodisán, a kisgyermekek egy gyönyörű, új épületben töltik a hétköznapokat. A község önkormányzata a fejlesztésre még 2019 decemberében nyert 140 millió forint pályázati támogatást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP). Hét férőhelyes intézményt alakítottak ki a godisai településrészen, az óvoda udvarán. A pályázati támogatásból a szükséges eszközöket, berendezéseket is beszerezték, illetve vásárolhattak egy 9 személyes buszt is, így a gyerekeket a környező településről, Kishajmásról és Bakócáról is tudják hozni-vinni. 2020-ban, szintén egy korábbi nyertes pályázatnak köszönhetően még egy új kültéri sportparkkal is gazdagodott a falu.

Tavaly az önkormányzat másodszorra is támogatást nyert az egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítésére. A korábbi években 127 ingatlan udvarán üzemeltek be egy-egy gépet, most pedig újabb 39 ingatlan szennyvízkezelése oldódhat meg a berendezéssel. Nagy Bernadett, Mindszentgodisa polgármestere elmondta, 101 millió forint volt a támogatás, a projekt összköltsége pedig 115 millió forint. A közbeszerzési eljárás épp a napokban zajlott le, így hamarosan várható a beszerelés. Belügyminisztériumi pályázaton útfelújításra is nyert tavaly az önkormányzat 15 millió forintot, amelyhez 5,5 millió forint önerőt biztosítottak, és a gyümölcsényi falurészen az önkormányzati út kapott új burkolatot, több mint 300 méter hosszan.

2021-ben a Magyar Falu Programban beadott pályázatok közül a védőnői szolgálat új eszközeinek beszerzésére 2 millió forintot, kommunális eszközök beszerzésére másfél millió forintot, tartaléklistáról pedig a tanyagondnoki busz vásárlására nyert támogatást a település. Mindszentgodisán 2014 óta működik tanyagondnoki szolgálat, a busz pedig már – főként a rossz állapotú utak miatt – megérett a cserére. A járművet megrendelték, de várhatóan csak a nyár közepén érkezik a településre.

– Az idén is pályáztunk a Magyar Falu Programban, újra megpróbálunk a művelődési ház nyílászáróinak cseréjére forrást szerezni, illetve játszótereink felújítására szeretnénk támogatást nyerni. Ez azért is nagyon szükséges, mert a régi nem rendelkezett minősítéssel és a hatóságok lezáratták. 6,5 millió forintra nyújtottuk be a pályázatunkat, mert a godisai és a mindszenti falurészen is új játékelemekre lenne szükség – mondta Nagy Bernadett polgármester.

A Leader program keretében 13 térfigyelő kamerára adott be pályázatot az önkormányzat, illetve a mindszentgodisai temetőbe egy 13 stációból álló keresztút létrehozására is szeretnének támogatást nyerni.

Júniusban tartják a falunapot, de több program is lesz

2020-ban a pandémia miatt elmaradtak a programok, tavaly viszont szeptemberben megtartották a falunapot, amelyre az idén előbb, júniusban kerül sor. Előtte, májusban, a TOP keretében „Helyi identitás erősítése Sásd térségében” címmel indult projekt részeként egy nemzetiségi kiállítást is rendeznek a művelődési házban. Ami az év további programjait illeti, lesz húsvéti készülődés, novemberben idősek napja, majd Mikulás-ünnepség, és ebben az esztendőben az adventi programokat is szeretné az önkormányzat kisebb koncertekkel színesíteni.

A település vezetői

A község polgármestere Nagy Bernadett. Alpolgármester: Nidermayer József. A képviselő-testület további tagjai: Borbás Jánosné, Lőrinczné Andók Beáta, Megyeri Vilmos. Jegyző: Ranyhóczkiné Ács Andrea. Az iskola igazgatója: Fuchs Károlyné, az óvoda vezetője Kónyáné Füst Szilvia. Élelmezésvezető: Sáfrányné Molnár Marianna. Tanyagondnok: Sárdi Attila. A nyolc települést ellátó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője: Nagyné Messinger Tímea. A házi gondozást a Mindszentgodisai Szociális Társulás formájában látják el, 5 gondozóval nyolc településen. Háziorvos: dr. Nyuschal Ernő, védőnő: Katona Dénesné. A Mindszentgodisáért Egyesület elnöke: Nidermayer József, az Őszirózsa Nyugdíjasklub vezetője Bimbó Istvánné. A sportegyesület elnöke Nagy Tibor.