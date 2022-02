A tavalyi év nem volt eredményes a pályázatokat illetően, az önkormányzat egyik beadványa sem nyert támogatást, viszont a Meződért Egyesület a Magyar Falu Civil Alapjából eszközbeszerzésre nyert forrást. Az elnyert összegből sátrakat, padokat, rendezvények megszervezéséhez szükséges eszközöket szereztek be. Az idén a meződi önkormányzat játszótér építésére, közösségszervező bértámogatásra, kommunális eszközökre, illetve a Meződért Egyesület gépjárműre pályázik. A civil szervezet egy platós kisteherautót szeretne vásárolni, amellyel nagyon sokat tudnának a lakosságnak segíteni, például a tüzelő kihordásában, vagy építőanyag, illetve zöldhulladék-szállításban. A közterületek karbantartásához nagyobb teljesítményű gépekre, fűnyíró traktorra, fűkaszára lenne szüksége a falunak.

Merk Zsolt, Meződ polgármestere elmondta, tavaly januártól dolgozik a községben kulturális szakember, akinek az első 11 hónapban a Nemzeti Művelődési Intézet finanszírozta a bérét, mialatt ő elvégezte a képzést is. A községvezető hozzátette, szeretnék továbbra is 8 órában foglalkoztatni a helyi fiatalt, ezért pályáznak bértámogatásra.

Áprilisban családi napot rendeznek

Az önkormányzat a rendezvényre nyert egymillió forint kormánytámogatást családi nap megrendezésére fordítja, amelyet áprilisban tartanak majd a dísztónál. A több mint 11 méter hosszú és körülbelül 7 méter széles tavat tavaly tavasszal társadalmi munkában alakították ki a falu lakói, és az Országfásítási Programban nyert 30 fát annak környezetében ültették el az új évezredben született gyermekek tiszteletére. Ezt a területet éppen ezért „Gyermekeink erdejének” nevezték el, és a családi nap alkalmával az itt állított két fafaragott emlékmű egyikére a gyerekek neveit is elhelyezik majd.

Idén is támogatják a családok nyaralását

Ami a további programokat illeti, szerveznek az idén nőnapi rendezvényt, közös színházlátogatást, gyermekeknek kisebb foglalkozásokat, emellett a gyermekes családok az idén is kapnak nyaralásra támogatást az önkormányzattól.

– A támogatás minden 14 év alatti gyermeknek és mindkét szülőjének jár, így a családok kevés önerővel tudnak valahol nyaralni. Utazhatnak külön is bárhová, vagy az önkormányzat által szervezett falusi nyaralásra is jelentkezhetnek – mondta Merk Zsolt. A közös üdüléskor a falubeliek a sásdi önkormányzat fonyódligeti üdülőjébe utaznak.

Buszmegállót épített az önkormányzat

Az alpolgármester keze munkáját dicséri az új fedett buszmegálló a falu közepén. A község sok önerős beruházást végez, tavaly például a közmunkások a volt kocsma és bolt épületében alakították ki az egyik helyiséget a fiataloknak. Az ifjúsági klub mellé, az épület másik felébe szeretné az önkormányzat átköltöztetni a könyvtárat, ott ugyanis tágasabb lenne a tér, mint most a faluház egy helyiségében. Az átköltöztetés után itt megfelelő környezetet tudna az önkormányzat biztosítani a felnőtt, vagy idősebb korosztály klubfoglalkozásainak is.

– Tervezzük még a ravatalozó tetőfelújítását is, amelyre sajnos nem tudunk pályázni, mert egyházi tulajdonban van – mondta a polgármester. A közmunkások egyébként most is nagy munkában vannak, a faluház mögötti fatárolóra egy kisebb, fából készült kilátótornyot építenek, mert onnan szép panoráma tárul a szemünk elé.

A település vezetői

A valamennyivel több mint 120 lakosú község polgármestere Merk Zsolt, alpolgármestere dr. Kóbor Gyula. A képviselő-testület további tagjai: Illés Rita, Görföl Róbert és Balog Jánosné. Jegyző: dr. Kajdon Béla. Falugondnok: Merkné Firényi Dóra. A Meződért Egyesület elnöke: dr. Kóborné Wimmer Anna. A gyerekek a sásdi óvodába és iskolába járnak, a lakosok ügyeiket a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalban intézik. Az önkormányzat elérhetősége: 7370 Meződ, Ságvári utca 34. Az utóbbi években valamelyest fiatalodott a település lakossága, legalábbis több a 14 év alatti gyermek, melynek nagyon örülnek a községben élők.