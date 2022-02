Hat éve nem volt játszótere a falunak, ugyanis a korábbit a leromlott állapota miatt el kellett bontani. Ezért is örültek nagyon a lapáncsaiak, hogy a Magyar Falu Programnak köszönhetően egy új játszótér épülhetett. Nagy Levente, Lapáncsa polgármestere úgy fogalmazott, égető szükség volt a beruházásra, hiszen egyre több a kisgyermek a településen. A földmunkákat az önkormányzat önerőből végezte el, hogy a támogatásból minél több játékelemet tudjanak telepíteni. Nem csak a gyermekek örülhetnek az új térnek, hanem a szülők is, hiszen a padokon kényelmesen eltölthetnek jó pár órát, amíg a gyermekeik a szabadban játszanak.

Szintén a Magyar Falu Program által több mint 14,5 millió forint támogatást nyert tavaly az önkormányzat közterületek karbantartásához szükséges gépek beszerzésére is. Az összegből egy traktort, illetve egy pótkocsit, és egy rézsűmulcsozót is vásárolhattak. A községvezető elmondta, a közterületek karbantartásán túl az árvíz-belvíz védekezésben is nagy jelentőséggel bírnak a gépek. Örömmel számolt be arról, hogy a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkatársai a Karasica és a környező vízfolyások árkait kotorják ki éppen, és a Lapáncsa belterületén is végzett munkálatok nagyban elősegítik azt, hogy a jövőben kevesebb gondot okozzon az árvíz a faluban.

Tavaly mindezeken kívül még közösségszervező bértámogatásra is nyert támogatást az önkormányzat. Lapáncsa az idén újra pályázik, kommunális eszközbeszerzésre (árok­ásóra), a munkagépek tárolására szolgáló garázs megépítésére, falubuszra, valamint a közösségszervező bérére szeretnének támogatást nyerni.

Nagy Levente emlékeztetett, 2020-ban a Magyar Falu Programnak köszönhetően a többfunkciós faluház épülete újulhatott meg. Ezen kívül a korábbi évek sem voltak tétlenek, hiszen belügyminisztériumi támogatásoknak köszönhetően megújult az orvosi rendelő és a polgármesteri hivatal épülete is.

Helyi ambíciók hozzák a sikert

Hargitai János országgyűlési képviselő gratulált a fejlesztésekhez a falunak és Nagy Levente polgármesternek. Mint fogalmazott: a legfontosabb mindig a helyiek tenni akarása, anélkül nem fejlődne a település. Pályázati rendszerben működik a támogatások biztosítása, de ha a község pályázik, ott előbb-utóbb hozzá is fog jutni a forrásokhoz. A helyi közösség ambíciója, és a helyi vezetők munkája együtt hozza meg a sikert. Az országgyűlési képviselő mindezek mellett elmondta: nem lehet nem szólni arról, hogy Európában újra háború van, ez a háború pedig sajnos be fogja határolni a lehetőségeinket.

– Látni kell, hogy ha ez a háború tartóssá válik, az a világnak jót nem hozhat, a gazdaságot fékezni fogja, abba pedig bele se merek gondolni, hogy belesodródjunk a háborúba. A magyar kormány mindent meg fog tenni azért, hogy kimaradjon az ország a konfliktusból, és hogy minél előbb béke legyen. Hiszen, ha a határ túloldalán baj van, akkor az beárnyékol minket is – fogalmazott. Hozzátette, a kormány a jövőben is folytatni kívánja vidékfejlesztési politikáját.

A település vezetői

A több mint 180 lakosú település polgármestere 2014 óta Nagy Levente. Alpolgármester Rikkné Deák Szilvia, a képviselő-testület további tagjai: Puskás Józsefné, Sándor Attila, Schullerné Szegedi Anikó. A község a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik. Jegyző: dr. Szarkándi Zita, aljegyző: Horváth Szabina. Háziorvos: dr. Csontos Zsolt, házi szociális gondozó: Török Jánosné. Védőnő: Némethné Gettó Mónika. Plébános: Benchea Celestin. A Lapáncsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke Bocsi Krisztián. Az önkormányzat elérhetősége: 7775 Lapáncsa, Fő utca 66. Telefon: 72/456-116.