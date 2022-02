Közművesített építési telkeket hoz létre a villányi önkormányzat annak érdekében, hogy megfelelő választ tudjon adni azokra a lakossági igényekre, amelyek a letelepedni szándékozók irányából érkeznek.

– Villánynak azt a több évtizedes adósságát szeretnénk megszüntetni, amely restancia két oldalról is felismerhető. Egyrészt a vállalkozók számára szeretnénk egy olyan területet kínálni, amely az ipari fejlesztéseikhez megfelelő infrastruktúrával és környezettel rendelkezik. Erre a Baranya Megyei Önkormányzattal konzorciumban pályázunk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban. Ugyanúgy a Villányban letelepedni szándékozók részéről is jogos felvetés, hogy nincs megfelelő építkezésre alkalmas terület, így azok, akik nálunk szeretnének otthont teremteni, jellemzően az egész dél-baranyai térségben keresgélnek, és legtöbbször találnak is megfelelő területet maguknak, csak nem Villányban. Erre a problémára is szeretnénk megoldást kínálni egy új lakóövezet kialakításával – mondta Mayer István, Villány polgármestere.

A terveik szerint 2023. második felére kialakítják és közművesítik a telkeket, amelyekhez fedezetül a területek eladási ára szolgál majd. A városvezető ezzel együtt kiemelte, nem profitszerzés, hanem egyértelműen társadalmi a cél, ennek megfelelően fogják majd a telkek megvásárlását feltételekhez kötni. Mint a polgármester fogalmazott, az ingatlanparcellák árait igyekeznek majd úgy meghatározni, hogy az fedezetet tudjon nyújtani a közművesítésekre, de ennek figyelembevételével a legolcsóbb négyzetméterárakkal tudják kínálni a területet.

Építési telkeket alakítanak

Az új lakóövezetet egyébként a Wesselényi utca és az elkerülő út közötti tömbben szeretné kialakítani a villányi önkormányzat, ahol körülbelül 20–30 családi ház építésére ideális telket kínálnak majd, és a 800–1000 négyzetméteres parcellák mellett lennének nagyobb, 2–3000 négyzetméteres telkek is, ahol kisebb társasházak is épülhetnének. Hiszen azokból éppúgy hiány van Villányban, mint a családi ház építésére alkalmas telkekből. A vásárlói feltételeket pontosan még nem határozták meg, de biztosan lesz időbeli kötelezettség a beépítésre, és terveik szerint a családosok, illetve gyermeket vállalni szándékozók prioritással rúgnak majd labdába az adásvételnél. Mindez persze nem azt jelenti, hogy ha a kereslet-kínálati viszonyok úgy alakulnak, akkor másnak ne legyen esélye.

Új vállalkozói lendület

Jelenleg harkányi éttermet üzemeltető villányi származású vendéglátósok tervezik régóta, hogy Villányban is elindítsák vállalkozásukat, pontosabban – úgy tudjuk – egy kávézót és cukrászdát nyitnak márciusban a pincesoron, de más befektetők, beruházni kívánó vállalkozók is aktívabbak most a városban. Mayer István elmondta, a minőségi cukrászda mindenképpen hiánypótló vendéglátóhely lesz Villányban, ezért a város önkormányzata is üdvözli ezeket a folyamatokat. Nem ez az egyetlen ilyen törekvés, egyre többen gondolják azt, hogy érdemes Villányban vállalkozni, szeretnének bekerülni a vállalkozói vérkeringésbe, hiszen látszik, hogy a város pörög, jó minőségű beruházások indulnak el, és még nagyobb volumenű fejlesztések vannak kilátásban.

Érdeklődnek a cégek

Az ipari park kapcsán a polgármester elmondta, Villányban korábban a vállalkozók ott alakították ki a telephelyüket, ahol épp helyet találtak, éppen ezért most mindenképpen szeretnének egy ipari övezetet kialakítani. A Baranya Megyei Önkormányzattal megtörténtek az első egyeztetések, és ők az üzleti tervezést el is végzik a projekthez, így a TOP Pluszba már jóval előkészítettebb, kidolgozottabb beadványt tudnak benyújtani. A vállalkozók részéről komoly érdeklődés van az ipari terület iránt, amely a Virágos feletti területen (az M6-ost és a Villányt összekötő út közvetlen szomszédságában) helyezkedne el. Mayer István elmondta, még abban is gondolkodnak, hogy fenntarthatóbb, „zöld” működési környezetet teremtenek, termálkúttal, megújulóenergia-felhasználással.