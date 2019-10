15 éves az ÁRKÁD Pécs

Félmillió forint értékű napi nyeremények és neves fellépők várják a vásárlókat.

Akik jól ismerik az ÁRKÁD-ot, azon kedves látogatók nemcsak a nagybevásárlást szokták elintézni a bevásárlóközpontban, hanem sokuknak számtalan kellemes emlék is kötődik hozzá: az első randi, a szalagavatós ruha megvásárlása, a nagy csajos délutánok, számos családi rendezvény, egy finom kávé illata és íze, és persze még sok más élmény. Ez Pécs szíve, az ÁRKÁD, amely idén 15 éve nyitotta meg kapuit és szolgálja ki vásárlóit az évről-évre bővülő márkakínálataival és szolgáltatásaival. Ezen jubileumi alkalomból a bevásárlóközpont egy nem mindennapi, két héten át tartó programsorozattal ünnepli, és egyben köszöni meg vásárlóinak hűségét, hogy immár 15 éve az ÁRKÁD-ot választják. Azok a vásárlók, akik minimum 10.001 Ft feletti öszszegben vásárolnak október 14. és 27. között, nemcsak a napi 500.000 forint értékű ÁRKÁD vásárlási utalvány főnyereményre regisztrálhatnak, de „kincsvadászatra” is indulhatnak, és a bevásárlóközpont kupolájában található óriás nyereményszobából is kiválaszthatnak egy azonnali nyereményt. A pontos nyereményszabályzatról a www.arkadpecs.hu weboldalon van lehetőség tájékozódni.

Sztárfellépők és nyeremény eső minden nap

Nincs születésnapi ünnepség buli nélkül, így az ÁRKÁD-ban a kéthetes ünnep alatt minden nap 18 órától, vasárnap pedig 17 órától előadóművészek, zenész bandák, neves fellépők szórakoztatják majd a látogatókat, érdeklődőket. Fellép többek között a New Level Empire, MR. Vasovszki Live és Péterffy Lili, a Pécs Fordan táncklub, a Mörk zenekar, az Alma együttes, Tóth Edu, a Cedar Knoll, a Band of streets, Bánki Beni, Király Viktor és Cserkúthy Hanna is. A műsorvezető, Pécs egyik ismert hangja, Palotai Tamás lesz. A művészeknek a szórakoztatáson kívül két másik nemes feladatuk is lesz: egyrészt ők húzzák ki a bevásárlóközpont nyereményurnájából az aznapi főnyereményt, az 500 ezer forint értékű ÁRKÁD vásárlási utalvány nyertesét, valamint megnevezik azt a szívükhöz közel álló pécsi alapítványt, amely az adott napon jelentős összeggel gazdagodik az ÁRKÁD PÉCS jóvoltából.

Instagram, slam, és egy valódi közösség Plusz meglepetés, hogy az ÁRKÁD Pécs a 15 éves születésnapi fiesztára időzítette Instagram oldala elindítását is, és arra kérik a vásárlókat, hogy a #pecsszive hashtaget használva osszák meg ünnepi pillanataikat a nagyvilággal.

Ünnepeljen együtt Ön is az ÁRKÁD-dal október 14. és 27. között!