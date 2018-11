Mozgalmas év következik Szalántán

Mozgalmas lesz a jövő év Szalántán, ugyanis több beruházás kivitelezése is megkezdődik. Egyebek mellett megújul a Zsolnay-kápolna, a Hunyadi úton egy járdaszakasz és korszerűsödik a kultúrház is. Dunai Zoltán polgármestert kérdeztük az aktualitásokról.

– Milyen beruházások vannak most folyamatban?

– Az óvoda bővítése és a konyha korszerűsítése zajlik jelenleg több mint 30 millió forintos belügyminisztériumi pályázati forrásból. Egy új teremmel bővítjük az intézményt, amelyet a gyerekek étkezésre és talán tornaszobaként is használhatják majd. Már a munkák vége felé járunk, december végéig el kell készülnünk vele. Az óvodai konyhában naponta majdnem 300 adag ételt készítenek, ellátva ezzel nemcsak a szalántai óvodás és iskolás gyerekek étkeztetését, hanem Pogány és Szava iskolás gyermekei részére is mi készítjük a menüt. Ami még talán az idei évet érinti, a Szupergyors Internet Programnak köszönhetően hamarosan gyors internetelérés válik lehetővé, hiszen itt már csak az engedélyeztetési eljárás végére várunk.

– Mi várható jövőre?

– Folyamatban van a Siklóst Péccsel összekötő kerékpárút építésének előkészítése, ennek a nyomvonala érinti Szalántát is, amely a településtől keletre, a régi Mária út vonalán vezet majd. Bízunk benne, hogy a kivitelezés jövőre el tud kezdődni. Ennek részeként újul meg az Eszterág pusztán lévő Zsolnay-kápolna is, amire az egyház százmillió forint pályázati támogatást nyert el. A Pécs-Siklós kerékpárúthoz kerékpárúttal kötik be a Szalánta-Németi templomot és a Zsolnay-kápolnát is. A katolikus egyház pályázati támogatást nyert a templom tetőszerkezetének felújítására és a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére is, itt már elkezdődtek a munkálatok. Önerős beruházásként jövőre a Hunyadi út déli részén felújítunk egy járdaszakaszt, illetve a művelődési ház energetikai korszerűsítése is megtörténik. Az épület felújítása már korábban megtörtént, most a fűtési rendszert korszerűsítjük és napelemekkel szereljük fel.

– Milyen támogatást igényelhetnek a lakók?

– Az idén nyolc felsőoktatásban részt vevő hallgató kap Bursa Hungarica ösztöndíjat. A napokban ül össze a szociális bizottság is, hogy a tűzifaigényekről döntsön. Az idén 98 köbméter fát tudunk szétosztani, ez minden bizonnyal legalább 90 család támogatását teszi lehetővé. Az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program térségi pályázatának köszönhetően azok a középiskolás korúak, akiket egy szülő nevel és nem részesülnek gyermekvédelmi támogatásban, szeptembertől ötezer forintot kapnak 18 hónapon át. Ez Szalántán hét tanulót érint.

– Nagyon szépek a középületek, milyen beruházást kell még megvalósítani?

– Huszonöt éve vagyok polgármester, ezalatt az idő alatt folyamatosan fejlesztettük az középületeinket. A képviselő-testület eredményesen végezte a munkáját. Ami még nagyon várat magára, az a szennyvízcsatorna-rendszer kiépítése, amely az információk szerint 2020-ra várható.

A település vezetői

A csaknem 1300 lakosú község társadalmi megbízatású polgármestere Dunai Zoltán. Alpolgármester: Gorsics Gábor. A képviselő-testület tagjai: Ferencz Éva, Daszkalov Iván, Pávics Rita, Standovár Mihály, Vanyur Arnold. A horvát nemzetiségi önkormányzat elnöke: Standovár Mihály, a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke: Petrovics János. Jegyző: Nádoriné dr. Rohi Éva. Háziorvos: dr. Végh János. Védőnő: Banó Anikó. Falugondnok: Bori Róbert. Mezőőr: Radák Balázs. Az általános iskola főigazgatója: Balogh Györgyné, óvodavezető: Bori Róbertné. A gondozási központ vezetője: Govricsné Thuránszky Ivett. Katolikus plébános: Ronta László. Az IKSZT munkatársa: Szabó-Daszkalov Elena. A hivatal elérhetősége: 7811 Szalánta, Hunyadi János utca 63. Telefonszám: 72/524-900