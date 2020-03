Teljesen normális, hogy néha az ember úgy érzi, az életében szüksége van egy kis változásra. Ez lehet egy új frizura, egy utazás, vagy akár közvetlen környezetének megváltoztatása. Ahogy telnek az évek, unalmassá kezd válni otthonunk, annak színe, és berendezési tárgyai egyaránt megszokottak, és egyhangúak.

A falak színei megkopnak, és leggyakrabban tavasszal érezzük azt hogy egy kis felfrissülésre van szükségünk. Ez lehet egy nagyobb befektetésű felújítás is, amit mondjuk már évek, vagy évtizedek óta halogatunk, de ha azonnali változásra van szükségünk, akkor jó ötlet lehet a falak színének megváltoztatása, illetve a bútorok, és a berendezési tárgyak átrendezése is.

Milyen színek dominálnak a 2020-as lakberendezési trendek szerint?

Az idei trendek, már ami a lakás színeit illeti jóval kifinomultabb, és nyugodtabb, mint amik az elmúlt néhány évben népszerű volt. Bár továbbra is megjelenhetnek a harsány színek is, ám ezek közül is inkább a meleg, barátságos árnyalatok kerülnek majd előtérbe, a 2020-as év során (napsárga, méregzöld). Míg korábban gyakran használták a sötétszürke árnyalatokat az emberek, ha valami igazán nagy változást szerettek volna elérni az otthonukban, az idei évben inkább a világosabb, hamvasabb szürkék fognak előtérbe kerülni, például az enyhén zöldes árnyalatú hajó szürke színe, mely szinte az összes lakásban jól tud mutatni. Az idei évben az erőteljes, hideg árnyalatú színek helyett a melegebb, organikusabb árnyalatok lesznek jellemzőek, ezekkel ugyanis kellemes hangulatot fog otthonunk árasztani magából. Egyre több helyen jelennek meg a meleg pasztell színek, amiknek köszönhetően pillanatok alatt egy barátságos hatást érhetünk el az adott helyiségben, főleg azért, mert jellemzően az ősz, és a tavasz különböző árnyalatai fognak majd dominálni.

A tapéták, amik sosem fognak kimenni a divatból!

Azok az emberek, akik imádják a mintás dolgokat, természetesen 2020-ban sem kell lemondaniuk ezekről az extra hatásoktól, különösen divatos lesz idén a fekete-fehér párosítás, mely nem csak merész, és bevállalós, de az emberek tekintetét is vonzza. A különböző minták megjelenítéséhez tökéletes választás lehet a tapéta, amik azonnal élettel telivé tudják varázsolni otthonunkat. Továbbra is népszerűek lesznek a különböző botanikus, a geometriai minták, melyek nem csak a nappalinkat, de a lakás bármely szegletét fel tudja dobni. Míg korábban a tapétával történő falburkolás egyenlőnek tartották az ódivatú, nagyszüleinknél látott öreges mintákkal, manapság már a nyomdaipari technológia hatalmas fejlődésének köszönhetően nagyon széles spektrumon mozognak színekben, mint mintákban egyaránt a korszerű tapéták. Az idei esztendő egyik legnagyobb divatja lesz várhatóan a lakberendezésben azok a tapéták, melyek különböző strukturált felülettel rendelkeznek, mint például a különböző textilek, vagy a vászon hatású tapéták, ám továbbra is igen látványos benyomást fognak nyújtanak majd a beton hatású, foltos tapéták, mely azok számára lehet jó választás, akik egy kis egyediséget is szeretnénk becsempészni a lakásukba.