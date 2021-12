A járvány a HR-Rent állományában lévő dolgozók életét is azonnal és gyökeresen megváltoztatta. A külföldi beutazás nehézségekbe ütközött, az Ausztriában vagy Németországban dolgozóknak előre kellett tervezniük a kiutazást és a hazalátogatást illetően is, sőt, előfordult az is, hogy nem tudták akkor meglátogatni a családjukat, amikor szerették volna. A HR-Rent igyekezett ebben is mindenkinek segítséget nyújtani, de a szabályozások többször és gyorsan változtak és nem volt bejáratott rendszer. A cég által szervezett tesztelések megkönnyítették az utazást és újra tervezhetővé tették a külföldi munkavállalást. Az elmúlt időszakban tehát már megvolt a rendszer, amivel az oltott és oltatlan kollégák egyaránt rugalmasan tudtak utazni munkahelyük és itthoni otthonaik között.