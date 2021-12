Mint azt dr. Tigelmann Éva főosztályvezető a sajtótájékoztatón kiemelte, a program eredményei nagyon biztatók, hiszen a projekt indulásakor kitűzött célszámokat nemcsak elérték, de túl is teljesítették a baranyai megvalósítók. A bevontak száma – az 1995 fős vállalás helyett végül – 2195 fő lett, közülük 1475 főt sikerült minimum fél éves időtartamra álláshoz juttatni, ami másfélszer annyi, mint amit eredetileg terveztek. A támogatás hasznosulását jól mutatja az is, hogy a programból való kilépést követő 180. napon 849 fő továbbra is foglalkoztatásban áll, azaz tartósan elhelyezkedett a projekt segítségével.