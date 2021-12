Bodó Sándor emlékeztetett rá, hogy jelenleg Baranyában is nagyon jók a foglalkoztatási adatok, éppen ezért új irányokat keresnek a munkáltatói, munkavállalói támogatások terén. Példaként említette, hogy a jövőben nagyobb figyelmet és több kormányzati forrást szánnak a cégeken belüli átképzési folyamatok támogatására. Mint mondta, ez lehetővé tenné, hogy már akkor lépni tudjanak, amikor még csak az előjelei mutatkoznak egy-egy vállalkozásnál a problémának. Az államtitkár arról is beszélt, hogy a jövő más szempontból is tartogat kihívásokat a munkáltatóknak, hiszen 2022-ben jelentősen emelkedik a garantált bérminimum, illetve a minimálbér összege, és ezt a cégeknek ki kell tudni gazdálkodni.