Saját magunk döntjük el, hogy mennyit ér számunkra a kávézás élménye, hogy fizetnénk-e valamivel borsosabb összeget azért, hogy minőséges, valódi, zamatos és mutatós kávét fogyasszunk nap mint nap. Amennyiben pénztárcakímélőbb megoldást szeretnénk, választhatunk őrölt kávéval működő gépeket is, ezek nem rendelkeznek beépített kávédarálóval, így az áruk is kedvezőbb. De tudnunk kell, hogy az automata kávégépekben készült kávékat épp a friss őrlemény teszi olyan különlegessé és zamatossá. Az előre csomagolt, darált kávék ezt az élményt nem tudják visszaadni, hiszen a csomagolás során elveszítik aromáinak bizonyos részét. Ha olyan kávét szeretnénk fogyasztani otthon, naponta akár többször is, mint a kávézókban, akkor érdemes beruházni egy automata kávéfőzőre.