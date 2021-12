hirdetés 2021.11.23. 10:27

Hová lettek a motorosok?

Baranya megye útjain is egyre kevesebb motorossal lehet találkozni. Nem csoda, hisz beköszöntött az ősz, hamarosan itt a tél, ilyenkor pedig a motorok is pihennek. Persze aki motorozik, annak nyilván nem esik jól ez a pár hónapos szünet, de be kell látni, hogy télen nem igazán ideálisak a körülmények a motorozáshoz. Persze vannak olyanok, akik egész évben úton vannak és nem érdekli őket sem a hó, sem a fagy, de ez a ritka kivétel.

És nem csak a motorgumi miatt, bár tény, hogy ez is egy fontos és súlyos érv a téli motorozás ellen. Egy guminak jól kell tapadnia, a motorgumik pedig a nagy hidegben a hűvös aszfalton nem tapadnak olyan jól, mint nyári körülmények között. Nem csoda, hisz erre tervezték, nem arra, hogy az akár mínusz húsz fokban is rugalmas maradjon és jól tapadjon. Ha így lenne, akkor a melegben nem tapadna. Sokan, amint hűvösebbre fordul az idő, kikerülve az abroncs rugalmatlanná válását, kicsit lejjebb eresztik a kereket, azonban ez sem jelent megoldást. Hisz csökkenti az abroncs élettartamát, és a téli vezetés egyéb veszélyei attól megmaradnak.

Hogy melyek ezek? Például a vízfoltok vagy felfagyások, amiket sokszor már csak akkor látunk, ha belefutunk. Vagy a falevelek, melyeken igen nagyot lehet csúszni. A testi épségét veszélyezteti azt, aki ilyen körülmények között motorra ül. Persze odafigyeléssel lehet hódolni a szenvedélynek, sőt, vannak már téli motorgumik is, de azért sem a hőmérséklet, sem az útviszonyok nem kedveznek a téli motorozásnak. Fotó: pixabay

Tippek a tároláshoz

Sajnos be kell látni, hogy a motornak pihennie kell, de milyen jó lesz majd újra elővenni tavasszal, amikor a táj már zöldül, a napnak már van ereje. Ahhoz, hogy ne érjen bennünket meglepetés, amikor elővesszük a motort, hogy jó állapotban találjuk a vasat, nem árt egy-két dolgot az eszünkbe vésni. Az egyik ilyen a gumi tárolása. A gumi a motoron marad, ez ugye természetes, azonban nem mindegy, hogy a motor, hogy tölti a téli hónapokat.

Ha az oldalsztenderen áll, akkor bizony a gumi eldeformálódhat, hisz hónapokig egy pontot nyom a motor teljes súlya. Ezt ki lehet kerülni azzal, hogy a motort néha odébb toljuk, megmozgatjuk, de attól ez még nem egy jó megoldás. A középállványon állva elkerülhető a deformitás, de ha a motoron nincs ilyen, akkor érdemes beszerezni egy első-hátsó emelőt, aminek segítségével a gumi nem érintkezik a talajjal. Tanácsos ilyenkor alaposan átnézni a motort, hogy ne tavasszal kelljen ezt-azt cserélni benne, így az olajat, a fékfolyadékot és minden olyan alkatrészt, melyek pár évente cserére szorulnak. Így a gumi állapotát is meg kell figyelni.

Így tavasszal nem érhet az a meglepetés, hogy a madarak már csicseregnek, a motorosok már úton vannak, mikor kiderül, hogy bizony itt gumicsere esedékes. Jobb ezen télen túl lenni, hogy tavasszal azonnal lehessen indulni. Az, hogy milyen motorgumit vegyünk, szintén bonyolult kérdés, a motor típusa, a használat módja is nagyban befolyásolja, de erre már a motortire.hu adnak válaszokat.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában