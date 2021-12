– Külterületi utak felújítására is szeretnénk pályázni a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében, most készítjük elő a beadványt. Mivel a településen jellemző a vadászturizmus, és sok mezőgazdasági gép halad át a falun, két útszakaszt mindenképpen szükséges leaszfaltozni. Igyekszünk az ügyben előrelépni, a tervezővel már megkötöttük a szerződést – mondta a községvezető. Szintén a VP keretében erdősítésre adott be pályázatot az önkormányzat, a már évek óta parlagon heverő, több mint másfél hektáros területet szeretnék így hasznosítani.