Az okos eszközök életünkbe férkőzése sok szülő számára jelenthet megoldást a gyerekek lefoglalásában, pedig nagyon is lényeges, hogy valódi, közös játékkal szórakoztassuk őket. Ezek a közös programok nemcsak az érzelmi kötődés erősítésében játszanak fontos szerepet, hanem a szocializációs készségek és a kommunikáció fejlesztésében is. A közös játékoknak köszönhetően sokkal könnyebben és gyorsabban fognak felnőttkorukban kapcsolatokat kiépíteni, és csapatban is egyszerűbben fognak érvényesülni.