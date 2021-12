A téli gumik anyagukban és mintázatukban is teljesen mások, mint nyári társaik. Biztonsági és anyagi szempontból is tanácsos mindig az évszaknak megfelelő abroncsot használni, hosszabb távon ez a gazdaságosabb megoldás is. Sokan nyári gumival vágnak neki a télnek, de az is gyakori, hogy téli gumival autóznak nyáron. Egyik sem jó, sőt, mindkettő kockázatos megoldás. Ha télen nyári gumival autózunk, a gumi alulteljesít, mint ez fordítva is igaz.